Santrfor İspanya'dan

Siyah beyazlılar, hücuma takviye yapmak için İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'da forma giyen Nijeryalı golcü Kelechi Iheanacho'yu transfer listesine aldı. Asıl mevkisi santrfor olan 28 yaşındaki futbolcu, hücum hattının her bölgesinde görev yapabiliyor. Sevilla ile sözleşmesi 2026'da sona erecek Iheanacho'nun Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 4,5 milyon euro. İspanyol kulübü, deneyimli oyuncu için 3 milyon euro bonservis talep ediyor.