Haberler Beşiktaş Cerny ve Bailey

Cerny ve Bailey

Kara Kartal özellikleri aynı olan iki sağ kanat Vaclav Cerny ve Leon Bailey’yi takibe aldı. Öncelik Çekyalı Cerny olurken, Jamaikalı yıldız için de nabız yoklanacak.

10 Ağustos 2025 Pazar 06:50
Cerny ve Bailey

Beşiktaş, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlılar, sağ kanat hattını güçlendirmek için Wolfsburg'dan Vaclav Cerny ve Aston Villa'dan Leon Bailey'i hedef tahtasına aldı. Serdar Adalı yönetimindeki Beşiktaş, Çek oyuncu Vaclav Cerny'nin transferi için Wolfsburg kulübü ve oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyor. Kulüp, kısa sürede anlaşma sağlayarak Cerny'yi İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

ASTON VILLA İLE DİRSEK TEMASI

Öte yandan, İtalyan basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş, Aston Villa'da forma giyen Jamaikalı yıldız Leon Bailey için de nabız yokluyor. 2027 yılına kadar Aston Villa ile sözleşmesi bulunan Bailey'nin şartlarını sorgulayan siyah-beyazlılar, transfer görüşmelerine devam ediyor. Premier Lig'de dalgalı bir performans sergileyen Bailey, kariyerini yeniden canlandırmak ve Avrupa futbolunda adından söz ettirmek için Beşiktaş'a sıcak bakıyor.

SON DAKİKA
