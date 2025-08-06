CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer: Baskı kötü gelebilir ama...

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer: Baskı kötü gelebilir ama...

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, UEFA Konferans Ligi 3. öne eleme turunda St. Patricks ile oynanacak olan mücadele öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2025 Çarşamba 20:58 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2025 Çarşamba 21:22
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer: Baskı kötü gelebilir ama...

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, UEFA Konferans Ligi 3. öne eleme turunda St. Patricks ile oynanacak olan mücadele öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte basın toplantısından dikkat çeken başlıklar...

"SAHADA BİR SAVAŞ OLACAĞINI BİLİYORUM"

"Emirhan'ın da söylediği gibi, bir hayal kırıklığı yaşadık ama şimdi başka bir turnuva. Elimizden geleni yapacağız en iyi yere ulaşmak için. Oyuncularımız iyi reaksiyon gösterdi. İyi hazırlandık. Zor bir maça çıkacağız. Rakibimiz iyi bir takım. Sahada bir savaş olacağını biliyorum."

"BASKI SİZE KÖTÜ GELEBİLİR AMA..."

"Baskı, ayrıcalıktır. Baskıya ihtiyacımız var. Baskı altında en iyisini yapmalıyız. İşler kötü gittiğinde baskı size kötü gelebilir ama doğru zamanda oyuncularımızın da kalitelerini ve karakterlerini göstermeleri gerekiyor."

"FİNALİ HAYAL EDİYORUZ"

"Maç maç bakıyoruz. Çok fazla geleceği düşünmek çok doğru değil. Maç maç ve tur olarak bakıyoruz. Beşiktaş olarak her turnuvada kazanmak için varız. Bu anlamda finali hayal ediyoruz."

"KİMLE OYNARSAK OYNAYALIM..."

"Eğer herhangi bir takımdan daha iyi olduğumuzu düşünürsek, yanılırız. Onların da kazanmak istediklerini biliyoruz. Kimle oynarsak oynayalım, her takım kazanmak için sahaya çıkıyor. Ben de kazanmak için sahaya çıkıyorum. Futbolda asla basit ve kolay galibiyet diye bir şey yoktur."

"KENDİMİZİ TEST EDECEĞİMİZ BİR MAÇ OLACAK"

"Buraya daha önce de geldim. Bir baskı olduğunu hatırlıyorum. Rakibimizin de kaliteli bir takım olduğunu biliyorum. İrlanda'da hep iyi anılarım oldu. Manchester United taraftarı da çok fazla burada. Onların da ilgi göstereceğini düşünüyorum. Kendimizi test edeceğimiz bir maç olacak."

"RAKİBİMİZİ TANIYORUZ"

"Sahada oyuncular oynuyor, biz ikimiz (Rakip teknik direktör Stephen Kenny) oynamayacağız. Rakibimiz kontra ataklarda iyi bir takım, defansif olarak da iyi mücadele eden bir takım. Yerden oynamayı seven bir takım. Ben de bunu seviyorum. Rakibin potansiyelini biliyoruz. İyi oyuncuları var. Onların farkındayız. Rakibimizi normal bir scoutingten daha fazla tanıyoruz."

EMİRHAN TOPÇU: TAKIMA GÜVENİYORUM

"Geçen hafta Shakhtar ile iki kez maç yaptık. Bizim için iki maç da oyun ve skor anlamında iyi geçmedi. Buraya bunun bilincinde geldik. Buna çalışıp, bunun bilincinde buraya geldik. Kazanmak için geldik. Artık hata yapmak istemiyoruz, lig de başlıyor. Bütün maçları galibiyetle bitirmek istiyoruz. Kazanmaya geldik. Takıma güveniyorum. İnşallah istediğimiz gibi olur."

"DARBE ALDIK AMA BİZİ YILDIRMADI"

"Geçen haftadan bir darbe aldık ama bizi yıldırmadı. İlk maçımızdı. Şu anda takımdaki hava iyi, güzel. Güzel çalıştık. Konferans Ligi'nde hedefimiz, çıkabileceğimiz kadar çıkmak ve bütün maçları kazanmak."

"TARAFTARIMIZ HER YERDE"

"Taraftarımız her yere geliyor. Herkes Beşiktaş'ın ne kadar büyük bir camia olduğunu biliyor. Taraftarımız her yerde. Bize desteklerini esirgemeyeceklerini düşünüyorum. Ne olursa olsun bizi desteklemeyi bırakmıyorlar. Biz de onlara istediklerini vermeye çalışıyoruz ve çalışacağız da."

Kerem neden G.Saray'ı seçmişti?
F.Bahçe'nin 11'i belli oldu!
DİĞER
Davinson Sanchez'den Galatasaray'ı şaşırtan talep! Yönetim devreye girdi...
Bakan Yumaklı'dan A Haber ekranlarında gündeme ilişkin önemli açıklamalar!
G.Saray'da bir ayrılık daha! Çizme'den talip...
Aslan'dan sürpriz transfer! Buruk'un jokeri olacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ndidi, Beşiktaş için yola çıktı! Ndidi, Beşiktaş için yola çıktı! 20:46
Galatasaray'dan sermaye artırımı! İşte bedeli... Galatasaray'dan sermaye artırımı! İşte bedeli... 20:23
F.Bahçe'nin 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin 11'i belli oldu! 20:13
Beşiktaş İrlanda'ya uçtu Beşiktaş İrlanda'ya uçtu 18:37
3 büyüklerin transfer kapışması! 3 büyüklerin transfer kapışması! 15:49
Barış Alper Yılmaz idolünü açıkladı! Barış Alper Yılmaz idolünü açıkladı! 15:28
Daha Eski
Beşiktaş'ın St. Patrick's maçı kamp kadrosu açıklandı! Beşiktaş'ın St. Patrick's maçı kamp kadrosu açıklandı! 14:13
Feyenoord - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Feyenoord - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? 14:11
Ali Akman Keçiörengücü'nde! Ali Akman Keçiörengücü'nde! 14:09
Feyenoord - Fenerbahçe maçı yayın bilgisi! Feyenoord - Fenerbahçe maçı yayın bilgisi! 14:07
Beşiktaş'a Uduokhai şoku! Beşiktaş'a Uduokhai şoku! 14:00
Feyenoord - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Feyenoord - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? 13:58