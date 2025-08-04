TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’tan Ismael Bennacer hamlesi! Milan’dan bonservis şartı

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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, önemli bir ismi gündemine aldı. Siyah-beyazlıların, İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen orta saha oyuncusu Ismael Bennacer'e güçlü bir ilgi gösterdiği öne sürüldü.

İtalyan basınından Tuttomercatoweb'in haberine göre, Milan 27 yaşındaki Cezayirli yıldızı yalnızca bonservisiyle satmayı planlıyor. Kiralama tekliflerine kesin olarak kapalı olan kırmızı-siyahlı ekip, orta sahasında yer açmak isterken Beşiktaş'ın tatmin edici bir teklif sunup sunmayacağını bekliyor.

Geçmişte Suudi Arabistan'dan gelen yüksek maaşlı teklifleri reddeden Bennacer, ayrıca Olympique Marsilya'nın da transfer listesinde yer almıştı. Milan ise yalnızca bonservisli transfer seçeneğini değerlendirmeye alıyor ve kiralık formülleri masadan tamamen kaldırmış durumda.

Haziran 2027'ye kadar Milan ile sözleşmesi bulunan tecrübeli ön libero, geçtiğimiz sezon 20 resmi maçta görev yaptı ve 3 asistlik katkı sağladı. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Bennacer'in değeri, 2022'nin sonlarında 40 milyon Euro seviyelerine kadar yükselmişti.