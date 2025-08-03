Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi! Solskjaer ve Nuri Şahin...

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UEFA Avrupa Ligi'ne Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'e toplamda 6-2'lik skorla yenilerek veda eden ve sezona kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta gündem Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'di.

Norveçli çalıştırıcı ile yolların ayrılacağı ve Nuri Şahin ile sözleşme imzalanacağı iddialarının ardından siyah beyazlı kulüpten resmi açıklama geldi.

'HABERLER ASILSIZDIR'

'Teknik Direktörümüz Ole Gunnar Solskjaer ile yollarımızı ayıracağımız ve ardından Teknik Direktör Nuri Şahin ile sözleşme imzalayacağımız iddiasıyla yazılı ve görsel medyada dış basın kaynak gösterilerek yayımlanan haberler asılsızdır. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.'