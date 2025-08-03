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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi! Solskjaer ve Nuri Şahin...

Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi! Solskjaer ve Nuri Şahin...

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer ile ilgili çıkan ayrılık iddialarını ve Nuri Şahin ile sözleşme imzalanacağı haberlerini yalanladı. İşte siyah beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan o resmi açıklama... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2025 Pazar 12:09 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2025 Pazar 12:19
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Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi! Solskjaer ve Nuri Şahin...

UEFA Avrupa Ligi'ne Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'e toplamda 6-2'lik skorla yenilerek veda eden ve sezona kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta gündem Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'di.

Norveçli çalıştırıcı ile yolların ayrılacağı ve Nuri Şahin ile sözleşme imzalanacağı iddialarının ardından siyah beyazlı kulüpten resmi açıklama geldi.

'HABERLER ASILSIZDIR'

'Teknik Direktörümüz Ole Gunnar Solskjaer ile yollarımızı ayıracağımız ve ardından Teknik Direktör Nuri Şahin ile sözleşme imzalayacağımız iddiasıyla yazılı ve görsel medyada dış basın kaynak gösterilerek yayımlanan haberler asılsızdır. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.'

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