İşte Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri! Arda Turan ile eşleşebilirler

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup eden Beşiktaş, son hafta öncesi üçüncülük şansını mucizelere bıraktı.

Süper Lig'de son haftaya girilirken üçüncü Samsunspor'un 2 puan gerisinde dördüncü sırada bulunan Beşiktaş, sezonu bu noktada tamamlaması halinde UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak.

Söz konusu durumda Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalmak için 3 eleme turu oynayacak.

PEKİ BEŞİKTAŞ'IN UEFA AVRUPA LİGİ'NDEKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Ligi dördüncü sırada bitirmesi halinde Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundaki muhtemel rakipleri Shakhtar Donetsk, Braga, Midtjylland, Legia Varşova, Anderlecht, Partizan, Sheriff ve Lugano oldu.

Öte yandan NTV Spor'da belirtilene göre Beşiktaş'ın yeniden Lugano ile eşleşme olasılığı sosyal medyada taraftarlar arasında gündem oldu.

Beşiktaş, Lugano ile 2023 yılında Konferans Ligi'nde, 2024 yılında ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşı karşıya gelmişti.

Öte yandan Beşiktaş'ın, Arda Turan'ın anlaşma sağladığı Shakhtar Donetsk'le de eşleşme ihtimali bulunuyor.