CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Siyah-beyazlılar bu mücadeleden mutlaka 3 puanla ayrılmak istiyor. Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025 Pazar 18:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

Siyah-beyazlılar bu mücadeleden mutlaka 3 puanla ayrılmak istiyor. Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI 11'LERİ:

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Amir, Gedson, Muçi, Arroyo, Rafa Silva, Immobile

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Samet, Mocsi, Hojer, Mithat, Olawoyin, Varesanovic, Zeqiri, Ghezzal, Sowe

BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı 25 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başladı.

BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı beIN Sports 1 ve beIN Sports 4 (Konferans Yayını) ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ'TA TEK HEDEF GALİBİYET

Ole Gunnar Solskjaer'in göreve gelmesinin ardından son haftalarda başarılı sonuçlar almayı sürdüren Beşiktaş, geçtiğimiz hafta alınan beraberliğin ardından tekrar 4. sıraya geriledi. Sezonu 3. sırada tamamlayıp, Avrupa Kupaları'nda mücadele etmeyi hedefleyen Kara Kartal, ligin bitimine 2 hafta kala daha fazla puan kaybı yaşamak istemiyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 46. RANDEVU

Beşiktaş ile Rizespor, bugüne kadar Süper Lig'de 45. kez karşılaştı. Geride kalan müsabakalarda siyah-beyazlılar 29 kez kazanırken, yeşil-mavililer ise 7 defa 3 puan sevinci yaşadı. 9 karşılaşma ise berabere sona erdi. Beşiktaş'ın attığı 92 gole, Rizespor da 44 golle karşılık verdi.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçını hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Meler'in yardımcılıklarını Samet Çavuş ile Emrah Ünal yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi Ömer Tolga Güldibi.

Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının VAR hakemliğini Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Ferenc Karako üstleniyor. Karako'ya AVAR'da ise Bersan Duran eşlik ediyor.

G.Saray şampiyonluk kutlamaları | CANLI
G.Saray'da ayrılık kapıda!
DİĞER
Kim Milyoner Olmak İster? bu akşam atv ekranlarında! Yeni bölüm merakla bekleniyor...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul etti! Dolmabahçe'de kritik görüşme! İkinci bir barış masası mı kurulacak?
G.Saray'dan Lovro Majer sürprizi!
F.Bahçe'de ayrılık rüzgarı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tekke: Final oynadık ama... Tekke: Final oynadık ama... 18:42
Ole: Oynamayı hak etti! Ole: Oynamayı hak etti! 18:38
G.Saray şampiyonluk kutlamaları | CANLI G.Saray şampiyonluk kutlamaları | CANLI 18:22
Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! 17:40
Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! 17:36
Sabalenka ikinci tura yükseldi Sabalenka ikinci tura yükseldi 16:48
Daha Eski
MotoGP'de kazanan Bezzecchi! MotoGP'de kazanan Bezzecchi! 16:45
G.Saray ve F.Bahçe transferde karşı karşıya! G.Saray ve F.Bahçe transferde karşı karşıya! 16:41
G.Saray taraftarı takımlarını Yenikapı'da bekliyor G.Saray taraftarı takımlarını Yenikapı'da bekliyor 16:19
Romulo bombası! 12 milyon Euro... Romulo bombası! 12 milyon Euro... 15:44
Arda Turan ayrıldığı resmen açıkladı Arda Turan ayrıldığı resmen açıkladı 15:40
Şampiyonluğu aslanlarıyla kutladı! Şampiyonluğu aslanlarıyla kutladı! 15:19