Avrupa inadı

Küme düşme hattının bir üstünde bulunan Alanya ile deplasmanda zorlu bir karşılaşma oynayan siyah-beyazlılar aldığı sonuçla üçüncülük avantajını rakibi Samsun'a kaptırdı. Fakat Beşiktaş yönetimi, teknik heyeti, futbolcuları ve taraftarı henüz her şeyin bitmediğini hatırlatarak son düdük çalana kadar mücadeleyi bırakmayacaklarını, kalan son iki maçtan umutlu olduklarını ve üçüncü sırada Kara Kartal'ın yer alacağını ifade ettiler.

ÖNCELİK RİZE MAÇI

Beşıktaş Teknik Direktörü Ole Solskjaer, Alanya maçının zorlu geçeceğini ön gördüklerini, karşılaşmanın ikinci yarısında oynanan oyun için umut verici olduğunu ve son iki maça çok iyi hazırlanacaklarını vurgulayarak "Şimdilik avantaj Samsun'a geçti. Her iki takım için de önemli ve zorluk derecesi yüksek karşılaşmalar bulunuyor. Daha öce yaptığımız gibi yine savaşıp maçları kazanmak için oynayacağız. Öncelik Rizespor olacak" diye konuştu.