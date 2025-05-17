Avantaj Beşitkaş'ta

Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala üçüncülük yarışı için heyecan dorukta. Avrupa biletini cebine koymak ve Galatasaray'ın konumundan dolayı bu senenin Süper Kupa finallerini adını yazdırmak için artık iki takım birbirleriyle yarışacak. Samsunspor'un BAY geçtiği haftada Adana Demirspor'u rahat geçen Beşiktaş üçüncülük koltuğuna oturmuştu. Olağan Seçimli Genel Kurul'da Başkan Adalı'ya tam destek verip bir pürüzü geride bırakan siyahbeyazlılar 1 puanlık avantajı da cebine koydu.

ZORLU MAÇLAR BEKLİYOR

Kötü geçen bir sezonda ligde 3. sıraya yerleşen Beşiktaş, kalan üç haftada avantajını elinden bırakmak istemiyor. Kümede kalma mücadelesi veren takımlarla zorlu maçlar oynayacak siyah-beyazlılar, sırasıyla deplasmanda Alanyaspor, evinde Çaykur Rizespor ve Bodrum FK'ya konuk olurken, Samsunspor ise evinde Sivasspor deplasmanında Trabzonspor ve sahasında Kayserispor ile karşılaşacak.