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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta II. bahar

Beşiktaş'ta II. bahar

Ligin ilk yarısında mağlup olduğu Adana Demirspor’u farklı yenen ve üçüncü sıraya yerleşen siyah beyazlılarda yüzler gülüyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2025 Salı 06:51
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Beşiktaş'ta II. bahar

HEM AVRUPA HEM SÜPER KUPA

Avrupa Kupalarına katılma adına büyük bir avantaj elde eden Beşiktaş adeta ikinci baharını yaşıyor. Kötü bir sezon geçiren, hedeflerinden bir bir uzaklaşan siyah-beyazlılar, Süper Lig'de 3. lük koltuğuna oturarak Avrupa yolunda dev bir adım attı. Kara Kartal, sezonu üçüncü sırada tamamlarsa Avrupa'da daha az ön eleme oynayacak ve Süper Kupa finallerinde oynama fırsatı yakalayacak. Böylece ligin üst düzey takımlarına başka bir performans sergileyen Beşiktaş'a kupa kazanma fırsatı doğacak.

OLE, BRONCKHORST'U GEÇTİ

Gıovvannı van Bronckhorst'un ardından takımın başına geçen Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer istatistiklerde Bronckhorst'u geçti. Hollandalı çalıştırıcı yönetiminde tüm kulvarlarda çıktığı 20 karşılaşmada 10 galibiyet, 4 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, Norveçli teknik adam yönetiminde ise tüm alanlarda 19 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Ayrıca Solskjaer takımı daha taktiksel oynatarak oyuncularının kaybolan öz güvenlerini geri getirdi.

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