Beşiktaş-Adana Demirspor MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş-Adana Demirspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş-Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Eksi 2 puan ile ligin son sırasında yer alan rakibine karşı hata yapmak istemeyen siyah-beyazlılar, Samsunspor'un BAY geçtiği haftada 3. sıraya yükselmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe derbisinde aldığı galibiyetle moral bulan Kara Kartal, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde etkili oyununu sürdürmeyi amaçlıyor. 32 hafta sonunda 15 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 4. sırada yer alan Beşiktaş, son 2 haftada aldığı galibiyetlere bir yenisini daha eklemeyi hedefliyor. Beşiktaş'ta sarı kart cezası ve sakatlıkları bulunan oyuncular yerine hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak Beşiktaş-Adana Demirspor maçı 11 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ-ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Adana Demirspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER:

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emrecan, Chamberlain, Hadziahmetovic, Fernandes, Arroyo, Mustafa, Rafa Silva

Adana Demirspor: Deniz, Abdulsamet, Tolga, Tayfun, İzzet, Bünyamin, Burhan, Maestro, Yusuf, Ozan, Ali Yavuz

BEŞİKTAŞ'TA TEK HEDEF GALİBİYET

Siyah-beyazlı takım, ligde oynadığı son iki maçtan 6 puan çıkarmayı başardı. Lige veda eden Atakaş Hatayspor'u 5-1 ile geçen Beşiktaş, bir sonraki haftada ise derbide Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli rakibini 1-0'la geçen siyah-beyazlılar, üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Küme düşmesi kesinleşen bir diğer rakibi Adana Demirspor karşısında da 3 puan almanın hesaplarını yapan Beşiktaş, Samsunspor'u geçerek 3. sıraya yerleşmeyi hedefliyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 42. RANDEVU

Beşiktaş ile Adana Demirspor, Süper Lig'de 42. kez karşı karşıya gelecek. İki takım ilk kez 1960-1961 sezonunda karşılaşırken, Beşiktaş sahadan 3-0 galip ayrıldı. Beşiktaş ile Adana Demirspor arasında Süper Lig'de yapılan 41 karşılaşmanın 18'ini siyah-beyazlı takım kazandı. Adana temsilcisi 10 maçtan galip ayrılırken, 13 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş, söz konusu maçlarda 63 kez fileleri havalandırdı, Adana Demirspor ise 39 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ'TA 6 FUTBOLCU EKSİK

Beşiktaş'ta sakat ve cezalı 6 oyuncu, Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılarda Bakhtiyor Zaynutdinov, Elan Ricardo, Emirhan Topçu, Salih Uçan ve Ernest Muçi, sakatlıklarından dolayı müsabakada görev yapamayacak.

Kaleci Mert Günok ise Fenerbahçe derbisinde gördüğü sarı karttan dolayı cezalı duruma düşmüştü. Bu sezonki dördüncü sarı kartını gören tecrübeli file bekçisi, Adana Demirspor karşısında ilk 11'deki yerini alamayacak.

SİYAH-BEYAZLILARDA 4 İSİM SINIRDA

Beşiktaş'ta 4 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligin geride kalan bölümünde 3'er kez sarı kartla cezalandırılan Ersin Destanoğlu, Ciro Immobile ve Semih Kılıçsoy, Adana Demirspor karşısında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 36. haftadaki Alanyaspor müsabakasında görev yapamayacak. Tedavisi süren Emirhan Topçu da kart sınırındaki oyuncular arasında yer alıyor.

MERT GÜNOK YERİNE ERSİN DESTANOĞLU

Siyah-beyazlı takımda sarı kart cezalısı kaleci Mert Günok'un yerine Adana Demirspor maçında Ersin Destanoğlu'nun görev yapması bekleniyor. Bu sezon Süper Lig'de 1, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 3'er maç olmak üzere toplam 7 müsabakaya ilk 11'de başlayan 24 yaşındaki file bekçisi, kalesinde 11 gol gördü. Genç kaleci, son olarak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe ile oynanan maçta forma giymişti.

İLK MAÇI ADANA DEMİRSPOR KAZANDI

Beşiktaş, sezonun ilk yarısında 16. haftada oynanan müsabakada Adana Demirspor'a deplasmanda 2-1 yenilmişti. Ligdeki iki galibiyetinden birini siyah-beyazlı takıma karşı alan Adana temsilcisi, diğer galibiyetini de Atakaş Hatayspor'a karşı elde etmişti. Süper Lig'de 19. ve son basamakta bulunan Adana Demirspor'un, geçtiğimiz haftalarda ligden düşmesi kesinleşmişti.

ADANA DEMİRSPOR'DAN BEŞİKTAŞ'A ÜSTÜNLÜK

Beşiktaş, Adana Demirspor ile Süper Lig'de oynadığı son 3 maçta sahadan galip ayrılamadı. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu maçlarda 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Geçen sezon oynanan ilk maçta deplasmanda 4-2 mağlup olan "Kara kartal", ligin ikinci yarısında ise İstanbul'da rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Bu sezon ise ligin ilk yarısında Adana'da oynanan müsabakada Adana Demirspor, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş-Adana Demirspor maçının hakemi Çağdaş Altay oldu. Altay'ın yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Hüsnü Emre Çelimli yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise İlker Yasin Avcı üstlenecek.

Kritik maçın VAR koltuğunda Belçika Futbol Federasyonu'ndan Quentin Pirard yer alacak. AVAR'da ise Murat Altan görev yapacak.