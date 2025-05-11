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Haberler Beşiktaş Beşiktaş 4-1 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kartal yıldızlarıyla 3 puana uçtu!

Beşiktaş 4-1 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kartal yıldızlarıyla 3 puana uçtu!

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş evinde Adana Demirspor'u ağırladı. Siyah beyazlılar mücadeleden 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2025 Pazar 21:00
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Beşiktaş 4-1 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kartal yıldızlarıyla 3 puana uçtu!

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş konuk ettiği Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti.

Siyah beyazlılara galibiyeti getiren golleri, 29. dakikada Rafa Silva, 44. dakikada Milot Rashica, 62. dakikada Ciro Immobile ve 83. dakikada Joao Mario kaydetti.

Konuk ekibin tek golü 45+9. dakikada Arda Okan Kurtulan'dan geldi.

Ligde 3. sıraya yükselen Beşiktaş puanını 58 yaptı.

Adana Demirspor ise -2 puanda kaldı.

CHAMBERLAİN VE UDUOKHAİ OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Beşiktaş'ta 2 futbolcu Adana Demirspor karşısında ilk yarıda sakatlanarak oyundan çıktı. Siyah-beyazlılarda İngiliz orta saha oyuncusu Alex Oxlade Chamberlain ile Alman savunmacı Felix Uduokhai'nin yerine Mustafa Hekimoğlu ve Emrecan Terzi oyuna dahil oldu.

ANNELER GÜNÜNE ÖZEL 11 AÇIKLAMASI

Siyah-beyazlı kulüp, anneler günü nedeniyle karşılaşmanın 11'inin açıklanmasını özel olarak gerçekleştirdi. Karşılaşma öncesinde sosyal medya hesabından açıklanan 11'de futbolcuların annelerinin ismi yer aldı.

İLK KEZ HAKİ FORMA

Siyah-beyazlı ekip bu sezon ilk kez haki rengi formayla sahada yer aldı. Sezon içinde siyah-beyazlı çubuklu forma ve simsiyah formasıyla sahada yer alan Beşiktaş, Adana Demirspor karşılaşmasıyla alternatif forma olan haki renk formayla çıktı.

TRİBÜNLER DOLU

Siyah-beyazlı taraftarlar, Beşiktaş'ın Adana Demirspor'u konuk ettiği karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Saat 19.00'da başlayan karşılaşmada tribünlerin tamamına yakını doldu.

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