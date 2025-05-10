TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Gedson Fernandes için Benfica'ya flaş teklif!
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın yıldızı Gedson Fernandes ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak siyah-beyazlılardan futbolcu için Benfica'ya dikkat çeken bir teklif geldi. İşte detaylar...
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TEKLİF ORTAYA ÇIKTI!
Sabah'ın haberine göre Benfica ile yapılan ilk tur görüşmelerinde sonuç alamayan Beşiktaş, Gedson Fernandes'in yüzde 50'lik bonservisi için 2. tur görüşmelerinde 6 milyon euro teklif etti.
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