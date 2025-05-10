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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Gedson Fernandes için Benfica'ya flaş teklif!

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Gedson Fernandes için Benfica'ya flaş teklif!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın yıldızı Gedson Fernandes ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak siyah-beyazlılardan futbolcu için Benfica'ya dikkat çeken bir teklif geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2025 Cumartesi 12:47
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Gedson Fernandes için Benfica'ya flaş teklif!

Kısa süre önce Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı takımın yıldız ismi Gedson Fernandes için "Bonservisinin yüzde 50'sini almadan Gedson Fernandes'i satmam. Benfica'ya 'Sözleşmesini uzatırım, elinize bir şey geçmez' dedim" açıklamasını yapmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Gedson Fernandes için Benfica'ya flaş teklif!

Portekiz deviyle ilk tur görüşmelerinde anlaşma sağlayamayan siyah-beyazlılar, Benfica'ya resti çekti.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Gedson Fernandes için Benfica'ya flaş teklif!

Siyah-beyazlılar, Gedson Fernandes'in bonservisinin Benfica'da bulunan yüzde 50'lik kısmını almak için uğraşıyor.

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