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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Kara Kartal'a kupa fırsatı

Kara Kartal'a kupa fırsatı

TFF, Süper Kupa formatını değiştirdi. Galatasaray’ın durumu Lig üçüncüsüne finallerde oynama hakkı sundu. Avrupa bileti için 3. sırayı hedefleyen Beşiktaş’a sezonu kupayla kapatma şansı verdi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2025 Cumartesi 06:50
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Kara Kartal'a kupa fırsatı

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı toplantıda, Turkcell Süper Kupa 2025'in yeni formatı ile oynanacağını duyurdu. Süper Kupa 2025 müsabakalarının tarafsız saha veya sahalarda tek maç eleme usulüne göre, yarı finalde lig şampiyonu ile kupa finalisti, kupa şampiyonu ile de lig ikincisi eşleşecek, Kazanan takımlar final oynayacak. Ancak Galatasaray'ın lig ve kupa konumundan dolayı, bu sezon ligi üçüncü sırada bitirecek takım da Süper Kupa finallerine katılacak. Takımların sezon hazırlıkları ve UEFA eleme müsabakaları dikkate alınarak, finallerin 2026 Ocak ayında oynatılmasına karar verilirken, Teknik direktör Solskjaer ile birlikte derbi kralı olan Beşiktaş ligi üçüncü bitirmesi halinde bu finallerin de en büyük favorisi haline gelecek. Her ne kadar maçlar 2026'da yapılsa da kupa 2025'in Süper Kupası olması nedeniyle eğer siyah-beyazlılar derbi performansını finallerde de gösterir ise 2025'i kupasız kapatmamış olacak.

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