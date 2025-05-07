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Haberler Beşiktaş Semih Kılıçsoy’a iki talip var

Semih Kılıçsoy’a iki talip var

Sezon başında Aston Villa'dan gelen teklifi geri çeviren siyah-beyazlılar, başarılı oyuncuya bu kez izin verecek. Semih'ten ciddi bir bonservis bedeli bekleyen yönetim, buradan elde edeceği geliri yeni transferler için kullanacak. Semih'in ismi yine Aston Villa ile anılırken, bir başka İngiliz ekibi Newcastle United'ın da genç yıldızı takip ettiği biliniyor. Geçen sezon 15 milyon Euro karşılığında satışına karşı çıkılan Semih'i bu kez sonraki satıştan pay alma maddesi de ekleyerek satma ihtimalini gündeme alan yönetim, gelecek tekliflere bakacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2025 Çarşamba 06:50
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Semih Kılıçsoy’a iki talip var
Sezon başında Aston Villa'dan gelen teklifi geri çeviren siyah-beyazlılar, başarılı oyuncuya bu kez izin verecek. Semih'ten ciddi bir bonservis bedeli bekleyen yönetim, buradan elde edeceği geliri yeni transferler için kullanacak. Semih'in ismi yine Aston Villa ile anılırken, bir başka İngiliz ekibi Newcastle United'ın da genç yıldızı takip ettiği biliniyor. Geçen sezon 15 milyon Euro karşılığında satışına karşı çıkılan Semih'i bu kez sonraki satıştan pay alma maddesi de ekleyerek satma ihtimalini gündeme alan yönetim, gelecek tekliflere bakacak.
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