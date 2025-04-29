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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ | Beşiktaş forvet için rotayı Hollanda’ya çevirdi! Victor Edvardsen ve ...

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş forvet için rotayı Hollanda’ya çevirdi! Victor Edvardsen ve ...

Beşiktaş'ta Scout Şefi Graf gelen santrfor isimleri için bilgi toplarken, Go Ahead Eagles golcüsü Victor Edvardsen ile AZ Alkmaar’lı Mexx Meerdink sivrilen futbolcular oldu. Son kararı Ole Gunnar Solskjaer'in vereceği aktarıldı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş spor haberleri (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2025 Salı 06:50
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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş forvet için rotayı Hollanda’ya çevirdi! Victor Edvardsen ve ...

Yeni sezon için forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş transferde dümeni Hollanda'ya kırdı. Bu konuda incele eleyen sık dokuyan Scout şefi Eduard Graf, menajerler aracılığıyla kendisine önerilen isimleri teknik ekiple bir bir paylaşıyor. Gündeme gelen son isimler Go Ahead Eagles'in santrforu 29 yaşındaki Victor Edvardsen ve AZ Alkmaar'ın forveti 21 yaşındaki Mexx Meerdink.

Sıyah beyazlılar iki oyuncuyu da değerlendirmeye alırken son kararı Solskjaer verecek. Bu sezon Go Ahead Eagles formasıyla 30 maça çıkan İsveçli golcü Edvardsen, 8 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. AZ Alkmaar'da 23 maça çıkan Hollandalı forvet Meerdink ise 8 gol katkısı yaptı. Her iki oyuncunun ortak özelliği güçlü fizik yapısına sahip olması.

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