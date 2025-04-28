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Haberler Beşiktaş 10 numara Rafa

10 numara Rafa

Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş'ın parlayan yıldızı Rafa Silva ikinci baharını yaşıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2025 Pazartesi 06:50
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10 numara Rafa

Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş'ın parlayan yıldızı Rafa Silva ikinci baharını yaşıyor. Kalitesiyle farkını ortaya koyan Portekizli yıldıza Avrupa'dan teklifler yağıyor. 31 yaşındaki tecrubeli futbolcu icin yonetim jest yapmaya hazırlanıyor. Rafa Silva gelecek sezon 10 numaralı formanın da sahibi olacak. Siyahbeyazlı taraftarlar yonetimin aldığı bu karara buyuk destek verdi. Portekizli yıldız, Beşiktaş formasıyla 44 macta 16 gol, 12 asistlik performans sergileyerek 28 gole direkt etki etti.

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