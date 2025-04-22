TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’ta Muleka defteri kapanıyor! Al Khoolod bonservisini alıyor
Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Beşiktaş'ta sezon başında kiralık olarak takımdan ayrılan Jackson Muleka için ayrılık kesinleşiyor. Suudi Arabistan ekibi Al Khoolod, Kongolu futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)
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Milliyet'in haberine göre, Al Khoolod kulübü Kongolu futbolcunun 1.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmaya hazırlanıyor.
24 yaşındaki hücum oyuncusu, bu sezon Al Khoolod formasıyla çıktığı 24 maçta 5 gol atıp 4 de asist yaparak dikkat çekici bir performans sergiledi.
Beşiktaş cephesi de bu transferden yaklaşık 2.5 milyon euro gelir elde etmeye hazırlanıyor.
Öte yandan Beşiktaş'ta Muleka dışında kiralık gönderilen Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Tayfur Bingöl, Emrecan Uzunhan, Al-Musrati, Jean Onana ve Can Keleş'in de sezon sonunda durumları değerlendirilecek.
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