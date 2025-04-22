TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’ta Muleka defteri kapanıyor! Al Khoolod bonservisini alıyor

Beşiktaş'ta yeni sezon planlamaları doğrultusunda kadro yapılanması şekillenmeye başlarken takımdan kiralık olarak ayrılan oyuncularla ilgili net gelişmeler yaşanıyor.

Bu isimlerden biri olan Jackson Muleka'nın siyah-beyazlı takıma geri dönmesi beklenmiyor.