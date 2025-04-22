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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’ta Muleka defteri kapanıyor! Al Khoolod bonservisini alıyor

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’ta Muleka defteri kapanıyor! Al Khoolod bonservisini alıyor

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Beşiktaş'ta sezon başında kiralık olarak takımdan ayrılan Jackson Muleka için ayrılık kesinleşiyor. Suudi Arabistan ekibi Al Khoolod, Kongolu futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2025 Salı 11:03
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’ta Muleka defteri kapanıyor! Al Khoolod bonservisini alıyor

Beşiktaş'ta yeni sezon planlamaları doğrultusunda kadro yapılanması şekillenmeye başlarken takımdan kiralık olarak ayrılan oyuncularla ilgili net gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’ta Muleka defteri kapanıyor! Al Khoolod bonservisini alıyor

Bu isimlerden biri olan Jackson Muleka'nın siyah-beyazlı takıma geri dönmesi beklenmiyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’ta Muleka defteri kapanıyor! Al Khoolod bonservisini alıyor

Sezon başında Suudi Arabistan temsilcisi Al Khoolod'a 1 milyon euro bedelle kiralanan Muleka için ayrılık artık kesinleşmiş gibi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’ta Muleka defteri kapanıyor! Al Khoolod bonservisini alıyor

Milliyet'in haberine göre, Al Khoolod kulübü Kongolu futbolcunun 1.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’ta Muleka defteri kapanıyor! Al Khoolod bonservisini alıyor

24 yaşındaki hücum oyuncusu, bu sezon Al Khoolod formasıyla çıktığı 24 maçta 5 gol atıp 4 de asist yaparak dikkat çekici bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’ta Muleka defteri kapanıyor! Al Khoolod bonservisini alıyor

Beşiktaş cephesi de bu transferden yaklaşık 2.5 milyon euro gelir elde etmeye hazırlanıyor.

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