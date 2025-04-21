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Mario'nun maliyeti
Portekizli futbolcu Joao Mario'nun Beşiktaş'a maliyeti belli oldu. Portekizli futbolcunun maaşının bu sezon 1 milyon 785 bin euro olduğu futbolcuya 300 bin euro da imza parası verildiği belirtildi. Siyah-beyazlılarda sezon başında 2 milyon bonservis bedeli ile Benfica'dan gelen 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon oynadığı 32 maçta 4 gol atarken 4 de asist yaptı.
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