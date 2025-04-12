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Haberler Beşiktaş Kongrede ortalık karıştı! Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, eski başkan Hasan Arat'a yumruk attı

Kongrede ortalık karıştı! Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, eski başkan Hasan Arat'a yumruk attı

Son dakika haberleri... Beşiktaş Divan Kurulu'nda kavga çıktı. Tevfik Yamantürk, Hasan Arat'a yumruk attı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2025 Cumartesi 16:01 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2025 Cumartesi 16:34
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Kongrede ortalık karıştı! Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, eski başkan Hasan Arat'a yumruk attı

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen 2025 yılı 1'inci Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda kavga çıktı. Eski başkan Hasan Arat konuşma yapmak üzere kürsüye geldi. Arat, konuşmasını sürdürürken genel kurul üyelerinden yapılan açıklamalar sonrası tepki geldi. Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk de genel kurula ara vermek istedi ancak Arat ara verilmesi halinde konuşmasına devam etmeyeceğini söyledi.

HASAN ARAT'A YUMRUK ATTI

Tevfik Yamantürk ile Hasan Arat arasındaki tartışma çıktı. Arat, tartışma sırasında "Sen ne olacağını göreceksin" derken, Yamantürk, "Asıl sen göreceksin" diyerek eski başkanın üzerine yürüdü. Yamantürk, Arat'a yumruk atarken ortalık karıştı.

Olağan Divan Kurulu Toplantısı, çıkan olaylar sebebiyle ertelendi.

ARAT: BEN BU İŞTEN VAZGEÇMEM

Kendisine yapılan saldırı sonrası konuşan Arat, "İçindeki kinler, benim duamın nasıl okunacağı konusuna kadar konuşmalarına sebep olmuş. Allah, pusucuların ve iftiracıların dualarını kabul etmez. Beşiktaş için acı verici şeyler. Dayanamıyorlar, dayanamıyorlar. Tarih onları yargılayacak. Yaşananlardan camiam adına üzgünüm. Zamanında bu insanlar, Süleyman Ağabey'e 'Parasını vereyim, Fener'e gitsin' diyen bir Divan Başkanı var. Şahsen buraya geldiğim için bugün mutluyum. Benim en büyük üzüntüm, bu yaşananlar Beşiktaşlıları ve ailemi üzmüştür. Kartal hiçbir şeyden korkmaz. Ben bu işten vazgeçmem. Bu medeniyet, Beşiktaş'ı hiçbir yere götürmez.

"BENİ NEDEN LİNÇ EDİYORLAR?"

Tevfik Yamantürk bana küfretti. Korumalarını ayarlamış. Bana kimse teke tek gelemez. Bana arkadan saldırdılar. Arkadan saldırana ne denir, 'kalleş' denir Adana'da. Öyle çıkıyor ahkam kesiyor. Hodri meydan deyince dayanamadılar. Bütün her şeyi anlatacaktım, 45 dakikalık bir konuşma hazırlamıştım. Beşiktaş'tan adam gibi gitmek kötü mü ya? Veda etmek, taraftarla kucaklaşmak, 'Ben gidiyorum' demek yanlış mı? Özel nedenlerim vardı ve ayrıldım, niye beni linç etmeye kalkıyorsunuz?

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