Beşiktaş Divan Kurulu'nda gergin anlar! "Utanmaz..."

Beşiktaş Kulübü'nün 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısında tansiyon yükseldi. Arat ile Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk arasında toplantı öncesinde gerginlik yaşandı.

Hasan Arat'ın Başkanı Tevfik Yamantürk'e "Utanmaz adam!" dediği duyulurken, Yamantürk ise "Utanmaz sensin terbiyesiz! Hadsiz!" diyerek yanıt verdi. Genel kurul üyelerinin araya girmesiyle ikili arasındaki gerginlik yatıştırıldı.

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk toplantı açılış konuşmasında yaptığı açıklamada, Hasan Arat ile arasında yaşanan gerginlikle ilgili şunları söyledi:

"Tatsız bir başlangıç oldu. Beşiktaş'a yakışmayacağı için üzerine çok gitmiyorum. Bizim kültürümüzde, Beşiktaş'ın kültüründe düşene vurmamak var. Ama alıp da gideni, kaçıp da gideni sonuna kadar kovalamak da var."