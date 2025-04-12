Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban: Beklemediğimiz bir tablo ile karşı karşıyayız

Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, Tüpraş Stadyumu'nda alınan 2-0'lık RAMS Başakşehir mağlubiyetinin ardından basın mensuplarına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"ARMANIN DEĞERİNİ ANLATMAYA ÇALIŞIYORUZ"

"Maalesef bu dönemi bu kadro ve anlayışla geçirmek zorundayız. Önümüzdeki dönem için başkanımız planlarını dile getirdi. Mevcut dönemi kapatmak istiyoruz. Beklemediğimiz bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu seneyi kapatırken arkadaşlarımıza Beşiktaş formasının değeri ve armanın değerini anlatmaya çalışıyoruz."