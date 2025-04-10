TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ı sevindiren haber! Ansu Fati...

Trendyol Süper Lig'de istediği gibi bir sezon geçiremeyen Beşiktaş, yaz transfer dönemi için kolları sıvadı. Gelecek sezon zirveyi zorlayacak iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, Barcelona forması giyen Ansu Fati'yi gündemine aldı.

Ara transfer döneminde de listesine aldığı Gine-Bissau asıllı İspanyol futbolcuyu yeni sezon öncesi kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'a müjdeli bir haber geldi.

İspanyol basını, Fati'nin Barcelona'dan ayrılma kararı aldığı ve kendisine gelecek tüm teklifleri değerlendireceğini yazdı. Fichajes kaynaklı haberde, Katalan ekibinde forma şansı bulmakta zorlanan yıldız futbolcunun gördüğü muameleden hiç memnun olmadığı belirtildi.

Ansu Fati'nin Teknik Direktör Hansi Flick'in güvenini kazanabileceğini düşündüğü için ocak ayında kendisine gelen dört teklifi reddetmesine rağmen Flick'in kendisine fırsat vermediği yazıldı. Haberde oyuncuya ocak ayında teklif yapan dört takımın Beşiktaş, Ajax, Borussia Dortmund ve Porto olduğu kaydedildi.

Bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 9 maçta 191 dakika süre alan Ansu Fati, gol ve asist katkısı üretemedi.