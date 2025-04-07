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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’tan Alaba bombası! Transferde sıcak saatler

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’tan Alaba bombası! Transferde sıcak saatler

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Yeni sezona iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlıların hedefindeki en büyük isim ise Real Madrid'in yıldız savunmacısı David Alaba. İşte transfer gelişmesinin ayrıntıları... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2025 Pazartesi 12:08
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’tan Alaba bombası! Listenin ilk sırasında

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara hız veren Beşiktaş, transfer listesinin zirvesine yıldız bir ismi yazdı: David Alaba.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’tan Alaba bombası! Listenin ilk sırasında

Siyah-Beyazlılar, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda stoper mevkisini öncelikli hedef olarak belirledi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’tan Alaba bombası! Listenin ilk sırasında

Akşam'da yer alan habere göre, listenin ilk sırasında ise Real Madrid forması giyen 32 yaşındaki Avusturyalı savunmacı yer alıyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’tan Alaba bombası! Listenin ilk sırasında

REAL MADRID İLE YOLLAR AYRILABİLİR

2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Alaba'nın yüksek maliyeti nedeniyle Real Madrid, bu yaz oyuncuyla yollarını ayırmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’tan Alaba bombası! Listenin ilk sırasında

Hatta kulüp, sözleşme feshi seçeneğini bile değerlendiriyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’tan Alaba bombası! Listenin ilk sırasında

Beşiktaş yönetimi, gelişmeleri yakından izliyor ve kısa süre içinde İspanyol deviyle resmi görüşmelere başlamayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’tan Alaba bombası! Listenin ilk sırasında

TECRÜBESİYLE FARK YARATABİLİR

Hem stoper hem de sol bekte görev yapabilen Alaba, 2021 yazında Bayern Münih'ten bedelsiz olarak Real Madrid'e transfer olmuştu.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’tan Alaba bombası! Listenin ilk sırasında

Ancak 2023 sonunda yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’tan Alaba bombası! Listenin ilk sırasında

Ocak 2025'te sahalara dönen tecrübeli oyuncu, bu sezon yalnızca 11 maçta 414 dakika süre alarak gözden düştü.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’tan Alaba bombası! Listenin ilk sırasında

PİYASA DEĞERİ DÜŞSE DE CAZİBESİNİ KORUYOR

Transfermarkt verilerine göre Alaba'nın güncel piyasa değeri 10 milyon Euro civarında.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’tan Alaba bombası! Listenin ilk sırasında

Kariyerinin zirvesinde, 2019 yılında bu değer 65 milyon Euro'ya kadar çıkmıştı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’tan Alaba bombası! Listenin ilk sırasında

Savunmanın yanı sıra ön libero pozisyonunda da forma giyebilen Alaba, Avusturya Milli Takımı'nda 106 kez görev alarak 15 gol kaydetti.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’tan Alaba bombası! Listenin ilk sırasında

SUUDİ KULÜPLERİ DE DEVREDE AMA...

Beşiktaş'ın dışında Suudi Arabistan kulüplerinin de radarında olan Alaba, kariyerine Avrupa'da devam etmeyi tercih ediyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’tan Alaba bombası! Listenin ilk sırasında

Bu da Siyah-Beyazlıların transferde bir adım önde olmasını sağlayabilir.

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