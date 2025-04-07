TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’tan Alaba bombası! Transferde sıcak saatler
Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Yeni sezona iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlıların hedefindeki en büyük isim ise Real Madrid'in yıldız savunmacısı David Alaba. İşte transfer gelişmesinin ayrıntıları... (BJK spor haberleri)
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REAL MADRID İLE YOLLAR AYRILABİLİR
2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Alaba'nın yüksek maliyeti nedeniyle Real Madrid, bu yaz oyuncuyla yollarını ayırmayı planlıyor.
Hatta kulüp, sözleşme feshi seçeneğini bile değerlendiriyor.
Beşiktaş yönetimi, gelişmeleri yakından izliyor ve kısa süre içinde İspanyol deviyle resmi görüşmelere başlamayı hedefliyor.
TECRÜBESİYLE FARK YARATABİLİR
Hem stoper hem de sol bekte görev yapabilen Alaba, 2021 yazında Bayern Münih'ten bedelsiz olarak Real Madrid'e transfer olmuştu.
Ancak 2023 sonunda yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı.
Ocak 2025'te sahalara dönen tecrübeli oyuncu, bu sezon yalnızca 11 maçta 414 dakika süre alarak gözden düştü.
PİYASA DEĞERİ DÜŞSE DE CAZİBESİNİ KORUYOR
Transfermarkt verilerine göre Alaba'nın güncel piyasa değeri 10 milyon Euro civarında.
Kariyerinin zirvesinde, 2019 yılında bu değer 65 milyon Euro'ya kadar çıkmıştı.
Savunmanın yanı sıra ön libero pozisyonunda da forma giyebilen Alaba, Avusturya Milli Takımı'nda 106 kez görev alarak 15 gol kaydetti.
SUUDİ KULÜPLERİ DE DEVREDE AMA...
Beşiktaş'ın dışında Suudi Arabistan kulüplerinin de radarında olan Alaba, kariyerine Avrupa'da devam etmeyi tercih ediyor.
Bu da Siyah-Beyazlıların transferde bir adım önde olmasını sağlayabilir.
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