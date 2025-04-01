Masuaku’nun dalya heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş, sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Bu mücadele siyah-beyazlı takımın 31 yaşındaki futbolcusu Arthur Masuaku için de ayrı bir önem taşıyor. 2022- 2023 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Masuaku, Göztepe mücadelesinde görev alması durumunda 100. resmi maçına çıkacak ve 'dalya' diyecek. 31 yaşındaki futbolcu, geride kalan 99 müsabakada 3 gol, 16 asist ile siyahbeyazlı takıma katkı sağladı.

2 KUPA KALDIRDI

Beşiktaş'ın, bu sezon Süper Lig'de boy gösterdiği 27 karşılaşmanın 25'inde tam 2 bin 52 dakika sahada kaldı. Demokratik Kongolu futbolcu, siyah-beyazlı formayla iki de kupa sevinci yaşadı. Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü. 2024-2025 sezonunun başında ise Kara Kartal, yine Olimpiyat Stadı'nda bu kez Galatasaray'ı 5-0'la geçti ve Süper Kupa'nın sahibi oldu.