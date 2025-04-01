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Haberler Beşiktaş Masuaku’nun dalya heyecanı

Masuaku’nun dalya heyecanı

Beşiktaş’ın Demokratik Kongolu futbolcusu Arthur Masuaku, Türkiye Kupası’nda oynanacak Göztepe maçında forma giymesi halinde 100. resmi maçına çıkarak ‘dalya’ diyecek

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2025 Salı 06:50
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Masuaku’nun dalya heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş, sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Bu mücadele siyah-beyazlı takımın 31 yaşındaki futbolcusu Arthur Masuaku için de ayrı bir önem taşıyor. 2022- 2023 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Masuaku, Göztepe mücadelesinde görev alması durumunda 100. resmi maçına çıkacak ve 'dalya' diyecek. 31 yaşındaki futbolcu, geride kalan 99 müsabakada 3 gol, 16 asist ile siyahbeyazlı takıma katkı sağladı.

2 KUPA KALDIRDI

Beşiktaş'ın, bu sezon Süper Lig'de boy gösterdiği 27 karşılaşmanın 25'inde tam 2 bin 52 dakika sahada kaldı. Demokratik Kongolu futbolcu, siyah-beyazlı formayla iki de kupa sevinci yaşadı. Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü. 2024-2025 sezonunun başında ise Kara Kartal, yine Olimpiyat Stadı'nda bu kez Galatasaray'ı 5-0'la geçti ve Süper Kupa'nın sahibi oldu.

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