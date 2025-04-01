BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Ciro Immobile için büyük final fırsatı!

Beşiktaş'ta performansı beklentinin altında kalan ve son Galatasaray derbisinde kesik yiyen Ciro İmmobile, İtalya'da gündemden düşmüyor. Siyah-beyazlı kulübün sezon sonunda yollarını ayırmak istediği 35 yaşındaki santrforun adı, transfer piyasasında gezmeye başladı. Tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz günlerde Çizme basınına verdiği röportajda, "Rekorlar kırdığım ve parladığım bir lige dönmek güzel olurdu. Türkiye sonrası futbolu bırakmak gibi bir niyetim yok, tam tersine, büyük bir final yapmak için çalışıyorum" ifadelerini kullanarak İtalya'ya dönüşe yeşil ışık yakınca ilgiyi üzerine çekti.

MEHDI TAREMI'NİN YERİNE ALINABİLİR

Yıldız futbolcunun aradığı "Büyük final" fırsatı ayağına geliyor. Calcio Mercato'nun haberine göre; İnter, İranlı futbolcusu Mehdi Taremi'nin düşük performansı nedeniyle gözünü İmmobile'ye çevirebilir. Taremi'nin 34 maçta yalnızca 3 kez ağları havalandırdığı belirtilen haberde, Beşiktaş'ın golcüsünün hazır ve tecrübeli bir seçenek olarak öne çıktığı ifade edildi. Siyah-beyazlı yönetim, sezon sonuna kadar fayda almaya çalışacağı oyuncusunun 6 milyon Euro'luk maaş yükünden ise yazın çıkmayı istiyor. Sabah'ta yer alan haberde Suudi Arabistan ve Katar seçeneklerinin de olduğu ancak eşi ve çocukları İtalya'ya dönen İmmobile'nin de onlardan ayrı kalmamak için tercihini ülkesinden yana kullanabileceği ifade edildi.

4 KEZ GOL KRALI OLDU

Galatasaray derbisinde 8 hafta sonra ilk kez forma giymeyen Ciro İmmobile, 2026 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunan Beşiktaş'tan yıllık 6 milyon Euro kazanıyor. Güncel piyasa değeri 2.8 milyon Euro olarak gösterilen İtalyan santrfor, Serie A'da 2013-2014, 2017-2018, 2019-2020 ve 2021-2022 sezonlarında gol kralı olmayı başardı.