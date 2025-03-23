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Demir Ege'ye kapı tamamen açık
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjae'in Portekiz Ligi takımlarından Rio Ave'ye kiralanan Demir Ege'nin son durumu hakkında bilgi aldığı ve genç futbolcunun bazı maçlarını izlediği öğrenildi. Norveçli çalıştırıcının Rio Ave'nin satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde takıma geri dönecek olan Demir Ege'ye gelecek sezon şans vermeyi düşündüğü belirtiliyor.
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