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Haberler Beşiktaş Derbi öncesi gözler yıldızlarda

Derbi öncesi gözler yıldızlarda

Beşiktaş'ta gündem, Galatasaray derbisi öncesinde milli takımlara giden futbolcularının sağlıklı bir şekilde dönmesi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2025 Cuma 06:50
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Derbi öncesi gözler yıldızlarda

Beşiktaş'ta gündem, Galatasaray derbisi öncesinde milli takımlara giden futbolcularının sağlıklı bir şekilde dönmesi. Kaleci Mert Günok ile Emirhan Topçu; A Milli Takım, Mustafa Erhan Hekimoğlu ile Semih Kılıçsoy; Ümit Milli Takım, Masuaku; Demokratik Kongo, Muçi; Arnavutluk, Arroyo; Ekvador, Rashica; Kosova.

KAPTAN NECİP MÜJDESİ

Beşiktaş'ın 33 yaşındaki deneyimli futbolcusu Necip Uysal'ın Galatasaray derbisiyle sahalara dönmesi bekleniyor. Ağustos 2024'te sol dizindeki ön çapraz bağ yırtılması nedeniyle sahalardan uzak kalan Kaptan Necip'in 29 Mart'taki Galatasaray derbisiyle sahaya çıkma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. Necip Uysal, tedavi sürecini başarılı bir şekilde tamamladı ve fiziksel olarak geri dönüş için hazır duruma geldi.

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