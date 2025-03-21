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Haberler Beşiktaş Arroyo ve Ricardo değer kazandı

Arroyo ve Ricardo değer kazandı

Transfermarkt, Süper Lig'de bu sezonun üçüncü piyasa değeri güncellemelerini açıkladı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2025 Cuma 06:50
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Arroyo ve Ricardo değer kazandı

Transfermarkt, Süper Lig'de bu sezonun üçüncü piyasa değeri güncellemelerini açıkladı. Beşiktaş'ta yeni transferlerden Arroyo, değerine 3 milyon euro eklenerek 7 milyon euro seviyesine ulaştı. Genç yetenek, böylece kariyerinin en yüksek piyasa değerine ulaşmış oldu. Ricardo'nun değerine ise 800 bin euro eklenerek 2 milyon euro seviyesine çıkarıldı. Bu sezon 39 maçta 8 gol, 1 asistle oynayan Fernandes'in değerine 1 milyon euro eklenerek 18 milyon euro'ya ulaştı. Rafa Silva, ilerleyen yaşı ve Beşiktaş'ın ligdeki konumu nedeniyle 2 milyon euro değer kaybı yaşadı. Genç oyunculardan Semih Kılıçsoy ve Muçi ise 1'er milyon euro değer kaybı yaşadı. Bu sezon beklenen performansı gösteremeyen Kılıçsoy, kariyerinde ilk kez değer kaybetti.

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