Serdal Adalı'dan yoğun mesai

Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulu, gelecek sezon için yoğun mesai harcıyor. Takımdan gönderilecek futbolcular var. Yönetim, kontrat fesih bedelleriyle birlikte en az 25 milyon Euro'luk bir operasyona hazırlanıyor.

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ UNUTULMADI

Beşiktaş, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünde sosyal medya hesaplarının profil fotoğraflarını değiştirerek, zaferin anlamına saygı duruşunda bulundu. Ayrıca, kulüp yaptığı paylaşımda, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitler ve gazileri rahmetle andı.