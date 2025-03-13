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Haberler Beşiktaş Kartal taktik ve kondisyon çalıştı

Kartal taktik ve kondisyon çalıştı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Pas ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmanın ardından şut çalışmasıyla sona erdi. Siyah- beyazlılar, Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün saat 11.45'te basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe 06:50
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Kartal taktik ve kondisyon çalıştı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Pas ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmanın ardından şut çalışmasıyla sona erdi. Siyah- beyazlılar, Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün saat 11.45'te basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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