Beşiktaş'ın eski başkanı Hüseyin Yücel açıkladı! 10 milyon euro...

Beşiktaş'ta 2024 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Siyah-beyazlıların eski başkanı Hüseyin Yücel, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE YÜCEL'İN AÇIKLAMALARI

"Adalete inancım tam. Çiğ yemedim ki karnım ağrısın. Başım dik bir şekilde karşınızdayım. Benim için gerçek ceza, huzurlarınıza çıkamayacak duruma gelmek, bugün de zaten eski başkanlarımızla örneklerini yaşıyoruz. Beşiktaş'ın 1 lirasına dahi göz koyan haysiyetsiz varsa karşısında önce beni bulacaktır. Mayıs ayında bir seçim süreci var. Ben kesinlikle başkanımızın arkasındayım, devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Kulüpten alacağım 10 milyon euroyu pazartesi itibarıyla kulübe bağışlayacağım."