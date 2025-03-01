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Haberler Beşiktaş Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer: Meydan okuma olacak çünkü...

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer: Meydan okuma olacak çünkü...

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Bellona Kayserispor'u ağırlayacakları maçın öncesinde açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika spor haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 19:58 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 20:23
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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer: Meydan okuma olacak çünkü...

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Bellona Kayserispor'u ağırlıyor. Mücadele öncesinde siyah beyazlılarda Ole Gunnar Solskjaer, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Solskjaer sözlerine, "Özel bir haffta sonu. Ramazan ayı mübarek olsun, 3 Mart kulübümüzün doğum günü. Taraftarımıza doğum günümüz kutlu olsun demek istiyoruz." ifadeleri ile başladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Daha yeni başladık! Umarım pozitif süreç devam eder. Bugün de oyuncularımız için bir test, meydan okuma olacak çünkü rakibimiz yeni hocasıyla çıkışa geçen iyi bir takım."

ELAN RICARDO AÇIKLAMASI

"Elan çok iyi idman yaptı ama hastalığı vardı. Tam yüzde yüz hazır değil bu yüzden. Tüm oyuncularım fit, iyi çalışıyor. Elan da iyi çalıştı ama hastalığı nedeniyle kadro dışında kaldı. Zamanla süre bulacak ve takımın içerisine monte edilecek."

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