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Haberler Beşiktaş Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer: Beşiktaş karakterini gösterdik!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer: Beşiktaş karakterini gösterdik!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Bellona Kayserispor galibiyetinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika spor haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 23:06 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 23:13
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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer: Beşiktaş karakterini gösterdik!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Bellona Kayserispor galibiyetinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"BEŞİKTAŞ KARAKTERİNİ GÖSTERDİK"

"3 puan en önemlisi bugün. Maç farklıydı, ilk ve ikinci yarı arasında fark var. İlk yarı iyi oynadık, iyi fırsatlar yakaladık, daha fazla gol atabilirdik. İkinci yarıda rakip bizden daha iyiydi ama bugün Beşiktaş karakterini gösterdik. İyi top oynamadık ama savaşma ruhumuz çok iyiydi. Herkes çok iyi anlamda savunma yaptı, herkes savaştı. Bu ruh açısından iyi olduğumuzu gösterdik bugün."

"BENİ MUTLU EDEN ŞEY..."

"Bir haftada neredeyse 3 maç oynadık. Bunun yorgunluğu olabilir. İlk yarıda çok iyi bastık, ikinci yarıda topu rakibe verdik. Belki yorgunluktandır. İkinci yarıda rakip Kayserispor çok boş oyuncu buldu, rakibimize fırsatlar verdik, geriye çekildik. Her maçta yüzde yüz iyi oynayamayız ama bugün beni mutlu eden, herkes savaştı. Bu şekilde savaşılması beni mutlu eder."

"ALEX İYİ OYNADI AMA..."

"Aslında takım kolektif olarak, birlikte iyi oynadığında her oyuncu iyi oluyor. Joao, birkaç gol attı. Semih, gol atıyor. Alex, iyi oynuyor ama takım arkadaşlarının yardımıyla. Alex, yeni bir rolde, merkezde oynuyor, bugün iyi oynadı ama biraz daha iyi olması için zaman gerekiyor. İkinci yarıda sıkıntı yaşadığımızı düşündüm ve Amir'i aldım. Kendisi bugün çok iyi oynadı. Joao'dan, Semih'ten, hepsinden katkı alacağımızı biliyorum."

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