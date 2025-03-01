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Haberler Beşiktaş Beşiktaş-Bellona Kayserispor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Beşiktaş-Bellona Kayserispor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Bellona Kayserispor'u ağırlıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 20:24
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Beşiktaş-Bellona Kayserispor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Bellona Kayserispor'u ağırlıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ- BELLONA KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Chamberlain, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Joao Mario, Immobile

Bellona Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Kolovetsios, Hasan Ali, Karimi, Kartal Kayra, Bourabia, Cardoso, Mane, Nazon

BEŞİKTAŞ-BELLONA KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Bellona Kayserispor maçı 1 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

3 OYUNCU SINIRDA

Beşiktaş'ta üç oyuncu, Bellona Kayserispor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Ersin Destanoğlu ve Ciro Immobile, sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek.

Bu üç futbolcu, cezalı duruma düşmesi halinde 27. haftada Gaziantep FK ile Tüpraş Stadı'nda oynanacak maçta forma giyemeyecek.

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122. YILA ÖZET TİŞÖRT

Beşiktaşlı futbolcular, Bellona Kayserispor mücadelesi öncesinde ısınmak için sahaya kulübün 122. yılına özel tişörtlerle çıktı.

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