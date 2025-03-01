Ahmet Nur Çebi'den flaş Hasan Arat açıklaması! "'Bir daha buradan içeri giremeyecekler' dediğinde..."

Beşiktaş Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, Rumeli Salonu'nda yapıldı. Toplantıda konuşan Beşiktaş eski Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Son mali genel kurulumuzda Hasan Arat beyefendinin, 'Bir daha buradan içeri giremeyecekler' dediğinde 'Ben buraya her zaman geleceğim' dedim ama bugün kendisi yok. Bu benim için gurur kaynağı sevgili dostlarım. Sanıyorum ilk oldu, ayrıldıktan sonra genel kurula ve divan kuruluna gelen ilk kişi ben oldum. Eğer yüzünüz ak, başınız dik gittiyseniz, kulübünüze zarar vermediyseniz bu camia sizi kucaklar. Hepinizin de hizmet edenlere değer verdiğinizi biliyorum. O yüzden onurla, gururla, korkmadan çekinmeden konuşabiliyorum. Size yeminle söylüyorum, kimse Fikret Orman'a kumpas kurmadı. Benimle 6 sene çalıştın, bu kulübü bir şekilde idare ettik. Benden sonra 6 ay dayanamadın. Önce şapkayı önüne koyup bunu değerlendirmesini istiyorum" diye konuştu.

"FİKRET ORMAN KENDİSİ GİTMİŞTİR, KUMPAS FALAN YOK"

Eski başkanlardan Fikret Orman'a kumpas kurulduğuyla ilgili haberlerinin gerçeği yansıtmadığını aktaran Çebi, "Ben geldiğimde Beşiktaş'ın gelirler temlikleydi. Elektrikler kesikti, bizi bir tane üst düzey yönetici karşılamadı. Fikret Orman bana ikinci başkan olarak devam etmemi teklif etti, ben devam etmek istemedim. 'Serdal Adalı var, onunla da bir konuş' dedim. Fikret Orman kendisi gitmiştir, kumpas falan yok. Kumpası kendisi kurmuştur. Bütün camianın bilmesini istiyorum. Magazin programlarında ileri geri ailemin adını ağzına almasını hiç yakıştırmıyorum. İşine bak, Allah yolunu açık etsin, Beşiktaş'tan da uzak dur" ifadelerini kullandı.

"PANDEMİNİN EN ZOR DÖNEMİNDE BEŞİKTAŞ'A 4 KUPA KAZANDIRDIK"

Kendisine yöneltilen asılsız ithamlara yalnızca divanda cevap verdiğini vurgulayan Ahmet Nur Çebi, "Geldiğimizde 2 hafta içinde 14 milyon Euro kasaya para koyduk. Giderken 4 milyon Euro kasada bırakarak gittik. Hiçbir zaman televizyon programına çıkarak Beşiktaş ile ilgili konuşmadım. Asılsız ithamlara cevap vermedim. Her zaman için susmayı seçtim. Pandeminin en zor döneminde Beşiktaş'a 4 kupa kazandıran emeklerimiz var. Bunlar trol ve bot hesaplarla unutturulmaya çalışılıyor. Sergen Yalçın'a da teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.