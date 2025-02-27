Beşiktaş'ta Serdal Adalı'nın raporu gerçeği ortaya çıkardı! Hasan Arat döneminde...

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın seçimden sonra yabancı bir firmayla anlaşarak Hasan Arat yönetimi için yaptırdığı denetim raporu yayınlandı. Raporda tespit edilen bilgiler ise gündemi sarsacak cinsten... Raporda 4 milyar TL faaliyet zararı ve 2 milyar TL butce donem zararı butcelendi. Ancak bu zarar bütçeleri 2024 Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. Raporda stadyumda yapılan catı, aydınlatma ve zemin gibi buyuk olcekli işlerin ihalesiz yapıldığı belirlendi.

MAİLLER SİLİNMİŞ

Nevzat Demir Tesisleri'ndeki cim yenilenmesine herhangi bir maliyet calışması yapılmadığı tespit edildi. Bilirkişiler yoluyla maliyet ve işçilik araştırması yapılarak buradaki olası zararın tespiti için gerekli işlemler başlatıldı. Ekim-Kasım aylarında kulüpteki e-postalara ulaşmakta sorun yaşanmıştı. Şubat ayında bilişim sistemine dışarıdan sızma yapılarak bazı dosyaların silindiği tespit edildi. Takvim'de yer alan habere göre Başkan Serdal Adalı'nın Divan Kurulu toplantısında denetim raporuyla ilgili detaylı açıklamalarda bulunması bekleniyor.