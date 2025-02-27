  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Serdal Adalı'nın raporu gerçeği ortaya çıkardı! Hasan Arat döneminde...

Beşiktaş'ta Serdal Adalı'nın raporu gerçeği ortaya çıkardı! Hasan Arat döneminde...

Raporda 4 milyar TL faaliyet zararı ve 2 milyar TL bütçe dönem zararına rağmen 2024 Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu’nda kabul edildiği belirlendi. Çatı, zemin ve aydınlatma projelerinin ihalesiz yapıldığı öğrenildi. Bazı e-postaların dışarıdan silindiği tespit edildi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta Serdal Adalı'nın raporu gerçeği ortaya çıkardı! Hasan Arat döneminde...

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın seçimden sonra yabancı bir firmayla anlaşarak Hasan Arat yönetimi için yaptırdığı denetim raporu yayınlandı. Raporda tespit edilen bilgiler ise gündemi sarsacak cinsten... Raporda 4 milyar TL faaliyet zararı ve 2 milyar TL butce donem zararı butcelendi. Ancak bu zarar bütçeleri 2024 Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. Raporda stadyumda yapılan catı, aydınlatma ve zemin gibi buyuk olcekli işlerin ihalesiz yapıldığı belirlendi.

MAİLLER SİLİNMİŞ

Nevzat Demir Tesisleri'ndeki cim yenilenmesine herhangi bir maliyet calışması yapılmadığı tespit edildi. Bilirkişiler yoluyla maliyet ve işçilik araştırması yapılarak buradaki olası zararın tespiti için gerekli işlemler başlatıldı. Ekim-Kasım aylarında kulüpteki e-postalara ulaşmakta sorun yaşanmıştı. Şubat ayında bilişim sistemine dışarıdan sızma yapılarak bazı dosyaların silindiği tespit edildi. Takvim'de yer alan habere göre Başkan Serdal Adalı'nın Divan Kurulu toplantısında denetim raporuyla ilgili detaylı açıklamalarda bulunması bekleniyor.

G.Saraylıların beklediği haber geldi! İlkay Gündoğan...
F.Bahçe'den Kovacic bombası!
DİĞER
Yeşilçam’ın iki güzeli Gülşen Bubikoğlu ve Türkan Şoray sosyal medyayı ikiye böldü! ‘Yeşilçam’ın en güzel kadını kim?’
Başkan Erdoğan'dan teşekkür mesajı: "Hep birlikte nice yıllara..." | Liderler peş peşe doğum gününü kutladı
Trabzonspor'dan flaş paylaşım: 'Merkez Hakem Sirki'
Cimbom çeyrek final için sahada!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda'lı R. Madrid avantajı kaptı! Arda'lı R. Madrid avantajı kaptı! 01:42
City Tottenham deplasmanında galip! City Tottenham deplasmanında galip! 01:42
Arsenal 1 puana razı! Arsenal 1 puana razı! 01:42
Arda'lı R. Madrid avantajı kaptı! Arda'lı R. Madrid avantajı kaptı! 01:38
City Tottenham deplasmanında galip! City Tottenham deplasmanında galip! 01:30
Arsenal 1 puana razı! Arsenal 1 puana razı! 01:29
Daha Eski
Trabzonspor'dan flaş paylaşım: 'Merkez Hakem Sirki' Trabzonspor'dan flaş paylaşım: 'Merkez Hakem Sirki' 01:18
Trabzonspor'dan flaş paylaşım: 'Merkez Hakem Sirki' Trabzonspor'dan flaş paylaşım: 'Merkez Hakem Sirki' 01:18
Şenol Güneş'ten o yıldıza eleştiri! Şenol Güneş'ten o yıldıza eleştiri! 00:47
Fırtına farklı turladı! Fırtına farklı turladı! 00:47
İskenderunspor çeyrek finalde! İskenderunspor çeyrek finalde! 00:47
Ankara'da turlayan çıkmadı! Ankara'da turlayan çıkmadı! 00:47