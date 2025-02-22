Gedson için sıkı pazarlık

Beşıktaş, orta sahadaki kilit oyuncularından biri olan Gedson Fernandes'in bonservisinin tamamını almak için Benfica ile pazarlıklarını sürdürüyor. Portekiz ekibinin elinde bulundurduğu yüzde 50'lik hak için 7.5 milyon euro teklif eden siyah-beyazlılar, beklenmedik bir şekilde olumsuz yanıt aldı. Benfica, oyuncunun artan piyasa değeri nedeniyle 12 milyon Euro talep ediyor. Bu gelişme üzerine Beşiktaş Yönetimi yeni bir strateji belirlemeye çalışırken, Gedson Fernandes'in de geleceği konusunda kararsız olduğu belirtiliyor. İstikrarı ile ön plana çıkan 26 yaşındaki oyuncunun, takımda kalması çok isteniyor. Fakat Gedson'un transferi konusunda henüz bir orta yol bulunamadı.

TEKLİF YÜKSELİRSE...

Beşıktaş'ın teklifi artırıp artırmayacağı henüz netlik kazanmadı. Yıldız oyuncunun durumu, Beşiktaş'ın mali durumu ve Benfica'nın tavrına bağlı olarak şekillenecek. Siyah- Beyazlılar'ın yeni bir teklif sunması halinde yani rakamın yükselmesi durumunda tarafların yeni bir görüşme yapması bekleniyor.