Başkanlar değişiyor zaferler değişmiyor

Süper Kupa'da G.Saray'ı 5-0 yendiği dönemde başkanlık koltuğunda Hasan Arat otururken, teknik direktör ise Gio van Bronckhorst'tu. Ligde F.Bahçe'yi 1-0 yendiği dönemi Hüseyin Yücel ve Serdar Topraktepe ile geçen Kara Kartal, Trabzon'u ise Serdal Adalı-Ole Gunnar Solskjaer işbirliği ile geçti. 3 başkan, 3 teknik direktör ve 3 farklı derbi galibiyeti alındı.

Serdal Adalı hastanelik oldu

BEŞİKTAŞ Başkanı Serdal Adalı hastanelik oldu. Geçirdiği ağır gribal enfeksiyonu bir türlü atlatamayan Başkan Adalı'nın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Adalı'nın tedavisine bir an önce başlanırken, Eyüp maçına kadar iyileşmesi bekleniyor.