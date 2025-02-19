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Haberler Beşiktaş Başkanlar değişiyor zaferler değişmiyor

Başkanlar değişiyor zaferler değişmiyor

BEŞİKTAŞ'TA bu sezon tarihte nadir görülecek bir görüntü yaşanıyor. Sezon başından bu yana 3 farklı başkan ve 3 farklı teknik adamla çalışan siyah-beyazlılar, tüm bu süreçlerin içerisine bir derbi galibiyeti sığdırdı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2025 Çarşamba 06:50
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Başkanlar değişiyor zaferler değişmiyor

Süper Kupa'da G.Saray'ı 5-0 yendiği dönemde başkanlık koltuğunda Hasan Arat otururken, teknik direktör ise Gio van Bronckhorst'tu. Ligde F.Bahçe'yi 1-0 yendiği dönemi Hüseyin Yücel ve Serdar Topraktepe ile geçen Kara Kartal, Trabzon'u ise Serdal Adalı-Ole Gunnar Solskjaer işbirliği ile geçti. 3 başkan, 3 teknik direktör ve 3 farklı derbi galibiyeti alındı.

Serdal Adalı hastanelik oldu

BEŞİKTAŞ Başkanı Serdal Adalı hastanelik oldu. Geçirdiği ağır gribal enfeksiyonu bir türlü atlatamayan Başkan Adalı'nın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Adalı'nın tedavisine bir an önce başlanırken, Eyüp maçına kadar iyileşmesi bekleniyor.

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