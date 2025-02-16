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Haberler Beşiktaş Rafa resitali

Rafa resitali

İlk yarıda geri düşen Kara Kartal’da 2. devrede Rafa Silva sazı eline aldı. Yenilen golde pas hatasını yapan 31 yaşındaki maestro, Masuaku’nun pasında müthiş bir ayak içi plaseyle ağları havalandırıp kendini affettirdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2025 Pazar 06:50
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Rafa resitali

Sarı kart cezası nedeniyle Sivas maçında görev yapamayan Rafa Silva, derbiye damgasını vurdu. Maça kötü başlayan Portekizli yıldız, 17'de Banza'nın attığı golde yaptığı hatayla takımının geri düşmesine neden oldu. 31 yaşındaki maestro, ikinci yarıda bambaşka bir kimliğe bürünen Kara Kartal'ı ayağa kaldırdı. 53'te Masuaku'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Rafa, defansa rağmen sağ köşeye yaptığı şık ayak içi plaseyle geri dönüşün ateşini yaktı.

33 MAÇTA 11 GOL, 7 ASİST

Siyah-beyazlıları attığı beraberlik golüyle coşturan Rafa, bu sezon Beşiktaş'ta çıktığı 33 maçta 11 gol, 7 asist yaparak, Beşiktaş'a en çok skor katkısı sağlayan isim oldu. Süper Lig'deki son iki maçında da gol atan tecrübeli orta saha, sezonun ilk iki karşılaşmasından bu yana ilk kez üst üste iki mücadelede (Trabzonspor ve Antalyaspor) ağları havalandırmayı da başardı. Son düdüğün ardından Rafa Silva'ya taraftarlar büyük bir sevgi gösterisinde bulundu.

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