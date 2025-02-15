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Haberler Beşiktaş Kartal zafer istiyor

Kartal zafer istiyor

Beşiktaş’ın Norveçli hocası, derbi niteliğindeki ilk maçında sınavdan geçecek. Şampiyonluk yarışının uzağında kalan iki büyük takımın maçında prestij ve kariyerler çarpışacak

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 06:50
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Kartal zafer istiyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında bugün Trabzonspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Süper Lig'de çıktığı son 6 karşılaşmada kaybetmeyen siyahbeyazlılar, Trabzonspor'u mağlup ederek Avrupa kupalarına katılmak için mücadelesini devam ettirmek istiyor. Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Ersin Destanoğlu ve Ciro Immobile, bugün sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Eyüpspor karşısında forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK VAR

Beşiktaş'ta Trabzonspor karşısında dört oyuncunun forması giymesi beklenmiyor. Siyah-beyazlılarda savunma oyuncuları Bakhtiyor Zaynutdinov, Emrecan Terzi ve Paulista'nın tedavileri sürüyor. Takımdan ayrı bireysel çalışmalarına devam eden kaptan Necip Uysal da kadroda yer almayacak.

SOLSKJAER'İN İÇERDEKİ İLK LİG MAÇI

Teknik direktör Solskjaer, Süper Lig'de ilk iç saha maçına Trabzonspor karşısında çıkacak. Norveçli teknik adam, Tüpraş Stadı'nda siyah-beyazlı taraftarların önündeki ilk karşılaşmasına UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Athletic Bilbao mücadelesinde çıkarken, "Kartal" müsabakadan 4-1 galip ayrılmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, ligde Antalyaspor ve Sivasspor deplasmanlarında takımının başında yer aldı.

YENİLER FORMA BEKLEYECEK

Beşiktaş'ta yeni transferler Keny Arroyo ile Elan Ricardo, görev verilmesi durumunda ilk kez siyahbeyazlı formayı giyecek. İki genç futbolcu ve Sezon başında Çaykur Rizespor'a kiralanan, ara transfer döneminde takıma yeniden geri dönen Amir Hadziahmetovic, Norveçli teknik adam Solskjaer'den forma bekleyecek.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL'DA ÜSTÜN

Kartal, İstanbul'da oynadığı maçlarda rakibine üstünlük kurdu. Toplam 69 karşılaşmanın 34'ünü Beşiktaş, 15'ini Trabzonspor kazandı. 20 mücadele de beraberlikle sona erdi. Ligde ise iki takım arasında İstanbul'da 50 maç oynandı. Beşiktaş 21, Trabzonspor 14 kez kazandı. 15 karşılaşma da berabere bitti.

SON 3 MAÇI KAYBETMEDİ

Beşiktaş, Trabzonspor'a karşı oynadığı son 3 müsabakadan 2 galibiyet, 1 beraberlik çıkardı. Ligde rakibini evinde 2-0'la geçen Beşiktaş, bu sezonun ilk yarısında ise deplasmandan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Kartal, geçtiğimiz sezon da Türkiye Kupası finalinde bordomavilileri 3-2 yenerek kupayı müzesine götürmüştü.

20

Ligde yalnızca cezalı olduğu için Sivasspor maçında formasından uzak kalan Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, oynadığı 20 maçta 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

LİGDE SON 6 MAÇTA YENİLGİ YOK

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta mağlubiyet almadı. Bu süreçte 2 galibiyet elde eden Kartal, 4 kez de berabere kaldı. Rakip fileleri 7 kez sarsan siyah-beyazlı takım, ağlarında 4 gol gördü. Beşiktaş, Norveçli teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ligde çıktığı 2 mücadeleyi de kaybetmedi. Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan siyahbeyazlılar, Sivasspor'u ise 2-0 mağlup etti. Söz konusu mücadeleleri deplasmanda oynayan Kara Kartal'da Teknik Direktör Solskjaer, ligde ilk kez Tüpraş Stadyumu'nda taraftarın önüne çıkacak.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ:

Beşiktaş: MERT, UDUOKHAI, EMİRHAN, SVENSSON, MASUAKU, GEDSON, CHAMBERLAIN, RAFA SILVA, MUÇI, RASHICA, IMMOBILE

Trabzonspor: UĞURCAN, MALHEIRO, SAVIC, BATAGOV, MUSTAFA, MENDY, OZAN, ZUBKOV, CHAM, VIŞÇA, BANZA

İşte dev derbinin ilk 11'leri
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