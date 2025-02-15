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Haberler Beşiktaş Dolmabahçe'de dev randevu! İşte Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin muhtemel 11'leri

Dolmabahçe'de dev randevu! İşte Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin muhtemel 11'leri

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor'u Tüpraş Stadı'nda konuk edecek. 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. İşte Beşiktaş - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri... | Son dakika Beşiktaş ve Trabzonspor haberleri (BJK TS spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 06:50
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Dolmabahçe'de dev randevu! İşte Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin muhtemel 11'leri

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Dolmabahçe'de dev randevu! İşte Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin muhtemel 11'leri

Zorlu karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın'ın yardımcılıklarını ise Serkan Çimen ile Murat Ergin Gözütok yapacak.

Dolmabahçe'de dev randevu! İşte Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin muhtemel 11'leri

Ligde oynadığı 21 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 35 puan ve averajla 6. sırada yer alıyor.

Dolmabahçe'de dev randevu! İşte Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin muhtemel 11'leri

Süper Lig'de çıktığı son 6 karşılaşmada kaybetmeyen siyah-beyazlılar, Trabzonspor'u mağlup ederek Avrupa kupalarına katılmak için mücadelesini devam ettirmek istiyor.

Dolmabahçe'de dev randevu! İşte Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin muhtemel 11'leri

Oynadığı maçların 7'sini kazanan, 8'inde berabere kalan ve 6'sından yenilgiyle ayrılan Trabzonspor ise 29 puanla 9. sırada bulunuyor.

Dolmabahçe'de dev randevu! İşte Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin muhtemel 11'leri

Bordo-mavili ekip, ligde çıktığı son 4 müsabakada 3 galibiyet alırken, 1 kez de puanları paylaştı. Söz konusu 4 karşılaşmada kalesini gole kapatan Karadeniz temsilcisi, 10 kez rakip ağları sarsmayı başardı.

Dolmabahçe'de dev randevu! İşte Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin muhtemel 11'leri

SAHASINDAKİ SON 4 MAÇTA 2 GALİBİYET

Beşiktaş, iç sahada oynadığı son 4 lig müsabakada 2 kez sahadan galip ayrıldı.

Dolmabahçe'de dev randevu! İşte Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin muhtemel 11'leri

Siyah-beyazlı takım, Tüpraş Stadı'nda çıktığı son 4 maçta Fenerbahçe'yi 1-0 ve Sipay Bodrum FK'yi 2-1 mağlup etti.

Dolmabahçe'de dev randevu! İşte Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin muhtemel 11'leri

"Kara kartal" sahasında Alanyaspor ile 1-1, Samsunspor'la ise 0-0 berabere kaldı.

Dolmabahçe'de dev randevu! İşte Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin muhtemel 11'leri

TRABZONSPOR DEPLASMANDA GALİBİYETLE TANIŞMAK İSTİYOR

Rakip sahada son olarak geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet elde edemiyor. Karadeniz ekibi, Beşiktaş'ı mağlup etmesi halinde 272 günlük deplasman galibiyeti hasretine İstanbul'da son vermiş olacak.

Dolmabahçe'de dev randevu! İşte Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin muhtemel 11'leri

İstanbul'un üç büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Trabzonspor, Beşiktaş'ı yenmesi halinde söz konusu rakipleri önünde 468 gün sonra 3 puan sevinci yaşayacak.

Dolmabahçe'de dev randevu! İşte Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin muhtemel 11'leri

YENİ TRANSFERLER FORMA BEKLEYECEK

Beşiktaş'ta yeni transferler Keny Arroyo ile Elan Ricardo, görev verilmesi durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.

Dolmabahçe'de dev randevu! İşte Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin muhtemel 11'leri

İkinci transfer ve tescil döneminde kadroya katılan iki genç futbolcu, Trabzonspor mücadelesinde Norveçli çalıştırıcı Solskjaer'den forma bekleyecek.

Dolmabahçe'de dev randevu! İşte Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin muhtemel 11'leri

SOLSKJAER TÜPRAŞ STADI'NDA LİGDEKİ İLK MAÇINA ÇIKACAK

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig'de ilk iç saha maçına Trabzonspor karşısında çıkacak.

Dolmabahçe'de dev randevu! İşte Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin muhtemel 11'leri

Norveçli teknik adam, Tüpraş Stadı'nda siyah-beyazlı taraftarların önündeki ilk karşılaşmasına UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Athletic Bilbao mücadelesinde çıkarken, "Kara kartal" müsabakadan 4-1 galip ayrılmıştı.

Dolmabahçe'de dev randevu! İşte Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin muhtemel 11'leri

Tecrübeli çalıştırıcı, ligde Antalyaspor ve Sivasspor deplasmanlarında takımının başında yer aldı.

Dolmabahçe'de dev randevu! İşte Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin muhtemel 11'leri

ŞENOL GÜNEŞ 12 YIL SONRA

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 12 yılı aşkın süre sonra Tüpraş Stadı'na rakip teknik adam olarak gelecek.

Dolmabahçe'de dev randevu! İşte Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin muhtemel 11'leri

Beşiktaş ile iki lig şampiyonluk yaşayan Güneş, 4 bin 500 gün sonra Trabzonspor yedek kulübesinde siyah-beyazlılara rakip olacak.

Dolmabahçe'de dev randevu! İşte Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin muhtemel 11'leri

Tecrübeli teknik adam, son olarak 21 Ekim 2012 tarihinde o zamanki adıyla İnönü Stadı'nda 1-1 sonra eren karşılaşmada yine Trabzonspor'un başında Beşiktaş'a karşı puan mücadelesi vermişti.

Dolmabahçe'de dev randevu! İşte Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin muhtemel 11'leri

Şenol Güneş, 12 yıl 3 ay 25 gün sonra Tüpraş Stadı'nda eski takım taraftarlarının karşısında rakip teknik direktör olarak yer alacak.

Dolmabahçe'de dev randevu! İşte Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin muhtemel 11'leri

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ:

Beşiktaş: MERT, UDUOKHAI, EMİRHAN, SVENSSON, MASUAKU, GEDSON, CHAMBERLAIN, RAFA SILVA, MUÇI, RASHICA, IMMOBILE

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