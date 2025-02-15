Dolmabahçe'de dev randevu! İşte Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin muhtemel 11'leri
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor'u Tüpraş Stadı'nda konuk edecek. 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. İşte Beşiktaş - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri... | Son dakika Beşiktaş ve Trabzonspor haberleri (BJK TS spor haberi)
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Süper Lig'de çıktığı son 6 karşılaşmada kaybetmeyen siyah-beyazlılar, Trabzonspor'u mağlup ederek Avrupa kupalarına katılmak için mücadelesini devam ettirmek istiyor.
Oynadığı maçların 7'sini kazanan, 8'inde berabere kalan ve 6'sından yenilgiyle ayrılan Trabzonspor ise 29 puanla 9. sırada bulunuyor.
Bordo-mavili ekip, ligde çıktığı son 4 müsabakada 3 galibiyet alırken, 1 kez de puanları paylaştı. Söz konusu 4 karşılaşmada kalesini gole kapatan Karadeniz temsilcisi, 10 kez rakip ağları sarsmayı başardı.
SAHASINDAKİ SON 4 MAÇTA 2 GALİBİYET
Beşiktaş, iç sahada oynadığı son 4 lig müsabakada 2 kez sahadan galip ayrıldı.
Siyah-beyazlı takım, Tüpraş Stadı'nda çıktığı son 4 maçta Fenerbahçe'yi 1-0 ve Sipay Bodrum FK'yi 2-1 mağlup etti.
"Kara kartal" sahasında Alanyaspor ile 1-1, Samsunspor'la ise 0-0 berabere kaldı.
TRABZONSPOR DEPLASMANDA GALİBİYETLE TANIŞMAK İSTİYOR
Rakip sahada son olarak geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet elde edemiyor. Karadeniz ekibi, Beşiktaş'ı mağlup etmesi halinde 272 günlük deplasman galibiyeti hasretine İstanbul'da son vermiş olacak.
İstanbul'un üç büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Trabzonspor, Beşiktaş'ı yenmesi halinde söz konusu rakipleri önünde 468 gün sonra 3 puan sevinci yaşayacak.
YENİ TRANSFERLER FORMA BEKLEYECEK
Beşiktaş'ta yeni transferler Keny Arroyo ile Elan Ricardo, görev verilmesi durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.
İkinci transfer ve tescil döneminde kadroya katılan iki genç futbolcu, Trabzonspor mücadelesinde Norveçli çalıştırıcı Solskjaer'den forma bekleyecek.
SOLSKJAER TÜPRAŞ STADI'NDA LİGDEKİ İLK MAÇINA ÇIKACAK
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig'de ilk iç saha maçına Trabzonspor karşısında çıkacak.
Norveçli teknik adam, Tüpraş Stadı'nda siyah-beyazlı taraftarların önündeki ilk karşılaşmasına UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Athletic Bilbao mücadelesinde çıkarken, "Kara kartal" müsabakadan 4-1 galip ayrılmıştı.
Tecrübeli çalıştırıcı, ligde Antalyaspor ve Sivasspor deplasmanlarında takımının başında yer aldı.
ŞENOL GÜNEŞ 12 YIL SONRA
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 12 yılı aşkın süre sonra Tüpraş Stadı'na rakip teknik adam olarak gelecek.
Beşiktaş ile iki lig şampiyonluk yaşayan Güneş, 4 bin 500 gün sonra Trabzonspor yedek kulübesinde siyah-beyazlılara rakip olacak.
Tecrübeli teknik adam, son olarak 21 Ekim 2012 tarihinde o zamanki adıyla İnönü Stadı'nda 1-1 sonra eren karşılaşmada yine Trabzonspor'un başında Beşiktaş'a karşı puan mücadelesi vermişti.
Şenol Güneş, 12 yıl 3 ay 25 gün sonra Tüpraş Stadı'nda eski takım taraftarlarının karşısında rakip teknik direktör olarak yer alacak.
İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ:
Beşiktaş: MERT, UDUOKHAI, EMİRHAN, SVENSSON, MASUAKU, GEDSON, CHAMBERLAIN, RAFA SILVA, MUÇI, RASHICA, IMMOBILE
Trabzonspor: UĞURCAN, MALHEIRO, SAVIC, BATAGOV, MUSTAFA, MENDY, OZAN, ZUBKOV, CHAM, VIŞÇA, BANZA
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