Dolmabahçe'de dev randevu! İşte Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin muhtemel 11'leri

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Zorlu karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın'ın yardımcılıklarını ise Serkan Çimen ile Murat Ergin Gözütok yapacak.