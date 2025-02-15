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Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Solskjaer: Yeni oyuncularımızla daha iyi olacağız!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Solskjaer: Yeni oyuncularımızla daha iyi olacağız!

Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Siyah beyazlıların Norveçli çalıştırıcısı Ole Gunnar Solskjaer, karşılaşmanın ardından galibiyeti değerlendirdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 21:30 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 21:35
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Solskjaer: Yeni oyuncularımızla daha iyi olacağız!

Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.

Siyah beyazlıların Norveçli çalıştırıcısı Ole Gunnar Solskjaer, karşılaşmanın ardından galibiyeti değerlendirdi.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

Ole Gunnar Solskjaer: "Aslında bunu söylemek için erken. Süreç içerisindeyiz. Adım adım gideceğiz. Bugün mentalite çok iyiydi. İyi başladık ama kötü bir gol yedik. Hatalar normal ama reaksiyonumuz çok iyiydi. Fizik, taktik, enerji bugün gayet iyiydik. Genç oyuncularımızı maça sokmak da önemli. Daha genç oyuncuları sürekli kullanarak yeni bir anlamda enerji yakalayacağız."

"DAHA DA İYİ OLACAĞIZ"

"İki eşit takımın mücadelesi oldu. Bizim odaklanmamız gereken istikrarlı bir takım olmak. Bazı periyotlarda iyiyiz, bazı periyotlarda kötüyüz. Maç içerisinde istikrarlı olmalıyız. İstikrarı sağlamayı öğrenmeliyiz. Yeni oyuncularımız var. Daha da iyi olacak." dedi.

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