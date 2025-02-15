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Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Mert Günok: Maçı çevirebileceğimizin farkındaydık

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Mert Günok: Maçı çevirebileceğimizin farkındaydık

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 2-1 yenen Beşiktaş'ta tecrübeli eldiven Mert Günok, açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 22:28
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Mert Günok: Maçı çevirebileceğimizin farkındaydık

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 35 yaşındaki file bekçisi, maçın ilk yarısında da iyi oyun sergilediklerini anlatarak "İlk yarı golü bulamadık. Kendi kaptırdığımız topla kötü bir pozisyonda gol yedik. Trabzonspor'un ilk yarı boyunca pek bir varlığı da yoktu. İkinci yarıda bu maçı çevirebileceğimizin farkındaydık. İkinci yarıya iyi başladık ve iyi oyunumuzu sürdürdük. Bulduğumuz pozisyonları gole çevirmeyi başardık. Galip geldiğimiz için de mutluyuz." dedi.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in pozitif bir kişiliğe sahip olduğunu aktaran Mert Günok, "Hocamız takıma enerji getirdi. Sonuçlarla beraber yukarıya doğru çıkışımız daha kolay olacak gibi görünüyor. Bugün de iyi oyun sergiledik. Maçı domine ettik. Hocamızın da etkisi var. Hocamızın taktiklerini uyguladığımız için böyle bir oyun sergiledik. Bunun da devamının gelmesi lazım. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Lige iyi başlayıp sonrasında keskin bir düşüş yaşadıklarını anımsatan Mert, "Bundan dolayı üzgünüz. Avrupa kupaları hedefi için üst sıralarda olmamız gerekiyor. Bize sıralamada tehlike olarak gelebilecek Trabzonspor'u da yendiğimiz için mutluyuz. Hedefimiz devam ediyor. Türkiye Kupası da var. İyi oynayarak devam etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli kaleci, son haftalarda savunmada daha iyi olduklarını ve daha fazla mücadele ettiklerini vurguladı.

Takımdaki defans ve hücum oyuncularının savunma anlayışlarının değiştiğini anlatan Mert Günok, "Biraz daha kompakt bir oyun sergiliyoruz. Daha fazla mücadele ediyoruz. Mücadele etmeden olmaz. Koşu mesafelerimiz iyi değildi. Mücadelemiz iyi değildi. Şimdi daha iyi mücadele ettiğimizi görebiliyoruz. Daha az pozisyon veriyoruz. Burada oyuncu arkadaşlarımın özverisi önem taşıyor." diyerek sözlerini noktaladı.

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