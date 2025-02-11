  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın yıldızı Rusya yolcusu! Hafta sonuna kadar...

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın yıldızı Rusya yolcusu! Hafta sonuna kadar...

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Gedson Fernandes için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Portekizli futbolcununun Rusya Ligi takımlarından Spartak Moskova'ya transfer olacağı öne sürüldü. İşte detaylar... (BJKS SPOR HABERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 21:25
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın yıldızı Rusya yolcusu! Hafta sonuna kadar...

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Gedson Fernandes için transfer iddiası gündeme geldi.

Rusya'dan Sport Ekspress'te yer alan habere göre, Spartak Moskova, Gedson'u kadrosuna katmak istiyor.

BİTİRMEYE YAKIN

Spartak Moskova'nın, Portekizli futbolcunun transferini bitirmeye yakın olduğu ve transferin hafta sonuna kadar netleşmesinin beklendiği belirtildi. [Rusya'da ara transfer dönemi 20 Şubat'ta sona eriyor.]

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaş'ta bu sezon 33 maçta süre bulan Gedson Fernandes, 8 gol attı ve 2 asist yaptı.

Trabzonspor yeni transferinin sözleşme detaylarını açıkladı!
G.Saray'dan transferde son gün bombası!
DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray son bombasını patlattı! Eren Elmalı'da mutlu son...
CANLI | İsrail ateşkesi ihlal etti Hamas takası durdurdu! Trump ve Netanyahu'dan tehdit
Eren Elmalı G.Saray'da!
G.Saray transferi TFF'ye bildirdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın yıldızı Rusya yolcusu! Beşiktaş'ın yıldızı Rusya yolcusu! 21:25
Galatasaray'ın Avrupa mesaisi başladı Galatasaray'ın Avrupa mesaisi başladı 21:17
Ahlatcı Çorum FK evinde galip! Ahlatcı Çorum FK evinde galip! 21:09
Eren Elmalı G.Saray'da! Eren Elmalı G.Saray'da! 20:50
G.Saray transferi TFF'ye bildirdi! G.Saray transferi TFF'ye bildirdi! 20:17
23. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 23. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 20:13
Daha Eski
Trabzonspor'un yeni transferi şehre geldi! Trabzonspor'un yeni transferi şehre geldi! 19:58
Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı! Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı! 19:35
Derbinin tarihi belli oldu! Derbinin tarihi belli oldu! 18:05
Trabzonspor'dan 1. Lig'e transfer Trabzonspor'dan 1. Lig'e transfer 16:59
Zengin'den transfer itirafı! "Beşiktaş'a gidince ağladım" Zengin'den transfer itirafı! "Beşiktaş'a gidince ağladım" 16:49
Trabzonspor'da Beşiktaş mesaisi başladı Trabzonspor'da Beşiktaş mesaisi başladı 16:46