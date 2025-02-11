TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın yıldızı Rusya yolcusu! Hafta sonuna kadar...

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Gedson Fernandes için transfer iddiası gündeme geldi.

Rusya'dan Sport Ekspress'te yer alan habere göre, Spartak Moskova, Gedson'u kadrosuna katmak istiyor.

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Spartak Moskova'nın, Portekizli futbolcunun transferini bitirmeye yakın olduğu ve transferin hafta sonuna kadar netleşmesinin beklendiği belirtildi. [Rusya'da ara transfer dönemi 20 Şubat'ta sona eriyor.]

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaş'ta bu sezon 33 maçta süre bulan Gedson Fernandes, 8 gol attı ve 2 asist yaptı.