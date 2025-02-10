  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Florian Neuhaus şoku! Anlaşma sağlanmıştı ki...

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Florian Neuhaus şoku! Anlaşma sağlanmıştı ki...

Beşiktaş'ın Florian Neuhaus'u satın alma opsiyonuyla kiralamak için Borussia Mönchengladbach ile anlaşmaya vardığı açıklanmıştı. Alman basınında yer alan bu haberden yalnızca saatler sonra yaşanan bir son dakika gelişmesi siyah beyazlı taraftarları şoke etti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2025 Pazartesi 10:31 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2025 Pazartesi 14:28
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Florian Neuhaus şoku! Anlaşma sağlanmıştı ki...

Ara transfer dönemini sessiz geçiren takımlardan Beşiktaş'ta gündeme Borussia Mönchengladbach'ta forma giyen Florian Neuhaus gelmişti.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Florian Neuhaus şoku! Anlaşma sağlanmıştı ki...

BILD gazetesinin 27 yaşındaki Alman futbolcu ile ilgili haberi, siyah beyazlı taraftarları heyecanlandırmıştı.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Florian Neuhaus şoku! Anlaşma sağlanmıştı ki...

Bild, 'Gladbach, Neuhaus'u Beşiktaş'a gönderdi!' başlığı ile servis ettiği haberde siyah beyazlıların transferde mutlu sona ulaştığını açıklamıştı.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Florian Neuhaus şoku! Anlaşma sağlanmıştı ki...

Belirtilene göre Beşiktaş, merkez orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonlu olarak kiralamak üzere taraflarla anlaşma sağlamıştı.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Florian Neuhaus şoku! Anlaşma sağlanmıştı ki...

Alman sağ ayak için satın alma opsiyonu 2.9 milyon euro olarak belirlenirken yine Bild, paylaştığı başka bir haber ile aynı günün sabahında paylaştığı haberi reddetti.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Florian Neuhaus şoku! Anlaşma sağlanmıştı ki...

Bu kez "Neuhaus, Beşiktaş'a hayır diyor!" başlığı ile yayınlanan haberde transferin gerçekleşmeyeceği bildirildi.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Florian Neuhaus şoku! Anlaşma sağlanmıştı ki...

Haberin detaylarına göre; Almanya'da transfer dönemi sona erdiği için oyuncunun yerine başka bir transfer yapamayacak olan Bundesliga ekibi, görüşmeleri çıkmaza soktu.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Florian Neuhaus şoku! Anlaşma sağlanmıştı ki...

Ayrıca Neuhaus'un da teklifi reddettiği belirtilirken sadece birkaç saat arayla paylaşılan haberler Beşiktaş taraftarlarında şaşkınlık yarattı.

G.Saray'dan flaş Icardi kararı!
Fati'den yanıt geldi! F.Bahçe ve Beşiktaş...
DİĞER
Dilan Çiçek Deniz'den yıllar sonra gelen itiraf! "Çocuk esirgeme kurumunda büyüdüm"
CHP'deki "şaibeli kurultay" iddialarına soruşturma! Para karşılığı oy kullandırıldı: Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifade verecek
F.Bahçe Vecino için devrede!
G.Saray'dan sağ bek hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş lisansını çıkarttı! Beşiktaş lisansını çıkarttı! 15:06
Fati'den yanıt geldi! F.Bahçe ve Beşiktaş... Fati'den yanıt geldi! F.Bahçe ve Beşiktaş... 15:04
Trabzonspor-İkas Eyüpspor maçı bilgileri Trabzonspor-İkas Eyüpspor maçı bilgileri 14:38
Milli tenisçi şampiyonluğa ulaştı! Milli tenisçi şampiyonluğa ulaştı! 14:34
Mallorca - Osasuna maçı ne zaman? Mallorca - Osasuna maçı ne zaman? 14:19
G.Saray'dan Dries Mertens paylaşımı! G.Saray'dan Dries Mertens paylaşımı! 14:01
Daha Eski
Beşiktaş'tan Keny Arroyo paylaşımı! Beşiktaş'tan Keny Arroyo paylaşımı! 13:54
G.Saray'dan flaş Icardi kararı! G.Saray'dan flaş Icardi kararı! 13:40
RAMS Başakşehir ayrılığı duyurdu! RAMS Başakşehir ayrılığı duyurdu! 13:15
Inter-Fiorentina maçı ne zaman? Inter-Fiorentina maçı ne zaman? 12:51
Mou'ya 'tilki' benzetmesi: İlmek ilmek işledi Mou'ya 'tilki' benzetmesi: İlmek ilmek işledi 12:19
Trabzonspor-İkas Eyüpspor VAR'ı açıklandı! Trabzonspor-İkas Eyüpspor VAR'ı açıklandı! 12:06