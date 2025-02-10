TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Florian Neuhaus şoku! Anlaşma sağlanmıştı ki...
Beşiktaş'ın Florian Neuhaus'u satın alma opsiyonuyla kiralamak için Borussia Mönchengladbach ile anlaşmaya vardığı açıklanmıştı. Alman basınında yer alan bu haberden yalnızca saatler sonra yaşanan bir son dakika gelişmesi siyah beyazlı taraftarları şoke etti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2025 Pazartesi 10:31 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2025 Pazartesi 14:28
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Belirtilene göre Beşiktaş, merkez orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonlu olarak kiralamak üzere taraflarla anlaşma sağlamıştı.
Alman sağ ayak için satın alma opsiyonu 2.9 milyon euro olarak belirlenirken yine Bild, paylaştığı başka bir haber ile aynı günün sabahında paylaştığı haberi reddetti.
Bu kez "Neuhaus, Beşiktaş'a hayır diyor!" başlığı ile yayınlanan haberde transferin gerçekleşmeyeceği bildirildi.
Haberin detaylarına göre; Almanya'da transfer dönemi sona erdiği için oyuncunun yerine başka bir transfer yapamayacak olan Bundesliga ekibi, görüşmeleri çıkmaza soktu.
Ayrıca Neuhaus'un da teklifi reddettiği belirtilirken sadece birkaç saat arayla paylaşılan haberler Beşiktaş taraftarlarında şaşkınlık yarattı.
DİĞER