TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Florian Neuhaus şoku! Anlaşma sağlanmıştı ki...

Belirtilene göre Beşiktaş, merkez orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonlu olarak kiralamak üzere taraflarla anlaşma sağlamıştı.

Alman sağ ayak için satın alma opsiyonu 2.9 milyon euro olarak belirlenirken yine Bild, paylaştığı başka bir haber ile aynı günün sabahında paylaştığı haberi reddetti.