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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz pazarlığı sürüyor

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz pazarlığı sürüyor

Beşiktaş’ın, tekrar kadrosuna katmak istediği Rıdvan Yılmaz için Rangers, 5 milyon Euro istedi. Bu rakamı çok bulan Kara Kartal 3 milyon Euro’ya transferi bitirmeyi hedefliyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz pazarlığı sürüyor

Beşiktaş'ta sol beke düşünülen Rıdvan Yılmaz için pazarlıklar devam ediyor. Rangers, Beşiktaş'ın satın alma opsiyonlu kiralama girişimine karşı "Bu transfer sadece bonservisiyle gerçekleşebilir. 5 milyon Euro teklif ederseniz o zaman şartları görüşebiliriz" yanıtını verdi. Kartal ise 2022 yazında 4 milyon Euro'ya Rangers'a gönderdiği 23 yaşındaki oyuncu için bu rakamı çok buldu.

Sabah'ta yer alan habere göre siyah beyazlı takım, 3 milyon Euro bonservis bedeli düşüncesine sahip. Taraflar arasında görüşmeler devam ediyor.

Bu sezon 20 maçta 1256 dakika forma giyen Rıdvan, 1 asist kaydetti. Milli futbolcu maçların sadece %29'unda ilk 11'inde oynayabildi.

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