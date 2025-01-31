TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz pazarlığı sürüyor

Beşiktaş'ta sol beke düşünülen Rıdvan Yılmaz için pazarlıklar devam ediyor. Rangers, Beşiktaş'ın satın alma opsiyonlu kiralama girişimine karşı "Bu transfer sadece bonservisiyle gerçekleşebilir. 5 milyon Euro teklif ederseniz o zaman şartları görüşebiliriz" yanıtını verdi. Kartal ise 2022 yazında 4 milyon Euro'ya Rangers'a gönderdiği 23 yaşındaki oyuncu için bu rakamı çok buldu.

Sabah'ta yer alan habere göre siyah beyazlı takım, 3 milyon Euro bonservis bedeli düşüncesine sahip. Taraflar arasında görüşmeler devam ediyor.

Bu sezon 20 maçta 1256 dakika forma giyen Rıdvan, 1 asist kaydetti. Milli futbolcu maçların sadece %29'unda ilk 11'inde oynayabildi.