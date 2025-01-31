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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Paul Onuachu zirvesi! Başkan Adalı Teknik Direktör Solskjaer ile görüşecek

Beşiktaş'ta Paul Onuachu zirvesi! Başkan Adalı Teknik Direktör Solskjaer ile görüşecek

Beşiktaş, Southampton forması giyen golcü futbolcu Paul Onuachu için görüşmelerini sürdürse de henüz resmi bir teklif yapılmadı. Başkan Serdal Adalı’nın, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile de görüştükten sonra son kararını vereceği öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 13:10
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Beşiktaş'ta Paul Onuachu zirvesi! Başkan Adalı Teknik Direktör Solskjaer ile görüşecek

Beşiktaş, kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Birçok bölge için geniş bir oyuncu listesi hazırlayan siyah-beyazlılarda öncelik ise mevcut kadrodaki yabancı futbolcu sayısını azaltmak. Kartal, yabancı çıkışı yaptıkça yeni transferlerini açıklamayı planlıyor.

ONUACHU İÇİN İLK TEMAS 15 GÜN ÖNCE SAĞLANDI

Beşiktaş'ın transfer hedefleri arasında bulunan oyunculardan biri de İngiltere Premier Lig takımlarından Southampton'da top koşturan Paul Onuachu. Başkan Serdal Adalı, 30 yaşındaki futbolcu için ilk görüşmeyi 15 gün önce gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı kulübün başkanı, golcü futbolcuyla ilgilendiklerini ancak ilk aşamada futbolcu satışı yapmaları gerektiğini belirtti.

İlk görüşmenin ardından iki taraf arasında birkaç görüşme daha yapılsa da transferde resmi teklif aşamasına geçilemedi.

BAŞKAN ADALI, SOLSKJAER İLE GÖRÜŞECEK

Mevcut kadrodan yabancı futbolcu çıkışı yapılamaması, görüşmelerin ilerleyememesindeki en büyük etken. İHA muhabirinin edindiği bilgiye göre ise Başkan Adalı, Onuachu transferi için Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile de bir görüşme gerçekleştirecek ve daha sonra kararını verecek.

Adalı - Solskjaer görüşmesinin yanı sıra kaç yabancı futbolcuyla yolların ayrılacağı ve mali şartlar da Paul Onuachu transferinde belirleyici olacak.

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