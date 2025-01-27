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Haberler Beşiktaş Beşiktaş İngiliz yıldıza kancayı taktı! Sporting’de kadro dışı…

Beşiktaş İngiliz yıldıza kancayı taktı! Sporting’de kadro dışı…

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Beşiktaş, kanat rotasyonunu güçlendirmek amacıyla transferde sürpriz bir isimle ilgileniyor. Siyah-beyazlılar, Sporting Lizbon'da kadro dışı kalan Marcus Edwards için teklif yapmayı planlıyor. İşte detaylar… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2025 Pazartesi 16:24
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ALP ÜLGENALP
Beşiktaş İngiliz yıldıza kancayı taktı! Sporting’de kadro dışı…

Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Beşiktaş İngiliz yıldıza kancayı taktı! Sporting’de kadro dışı…

Siyah-beyazlılar, Sporting Lisbon'un İngiliz sağ kanat oyuncusu Marcus Edwards'ı transfer listesine aldı.

Beşiktaş İngiliz yıldıza kancayı taktı! Sporting’de kadro dışı…

Portekiz'in önde gelen spor gazetelerinden A Bola'nın haberine göre Beşiktaş, Marcus Edwards için Sporting Lisbon'a teklif yapmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş İngiliz yıldıza kancayı taktı! Sporting’de kadro dışı…

DİSİPLİN SORUNLARI NEDENİYLE KADRO DIŞI

Disiplin sorunları nedeniyle Sporting Lisbon tarafından kadro dışı bırakılan Marcus Edwards, takımdan ayrılacak oyuncuların başında geliyor.

Beşiktaş İngiliz yıldıza kancayı taktı! Sporting’de kadro dışı…

Portekiz ekibi, 26 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor.

Beşiktaş İngiliz yıldıza kancayı taktı! Sporting’de kadro dışı…

SPORTING 10 MİLYON EURO BONSERVİS TALEP EDİYOR

Sporting Lisbon, Edwards için 10 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.

Beşiktaş İngiliz yıldıza kancayı taktı! Sporting’de kadro dışı…

Ancak bu bedeli karşılayan bir kulüp çıkmazsa oyuncunun kiralık olarak gönderilmesi de seçenekler arasında yer alıyor.

Beşiktaş İngiliz yıldıza kancayı taktı! Sporting’de kadro dışı…

BEŞİKTAŞ SOMUT ADIMLAR ATMAYA HAZIRLANIYOR

Beşiktaş'ın bir süredir ilgilendiği Marcus Edwards için yakın zamanda somut adımlar atması bekleniyor.

Beşiktaş İngiliz yıldıza kancayı taktı! Sporting’de kadro dışı…

İngiliz futbolcu, bu sezon Sporting Lisbon formasıyla çıktığı 10 resmi maçta yalnızca 3 gol attı.

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