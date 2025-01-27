Beşiktaş İngiliz yıldıza kancayı taktı! Sporting’de kadro dışı…
Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Beşiktaş, kanat rotasyonunu güçlendirmek amacıyla transferde sürpriz bir isimle ilgileniyor. Siyah-beyazlılar, Sporting Lizbon'da kadro dışı kalan Marcus Edwards için teklif yapmayı planlıyor. İşte detaylar… (BJK spor haberleri)
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DİSİPLİN SORUNLARI NEDENİYLE KADRO DIŞI
Disiplin sorunları nedeniyle Sporting Lisbon tarafından kadro dışı bırakılan Marcus Edwards, takımdan ayrılacak oyuncuların başında geliyor.
Portekiz ekibi, 26 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor.
SPORTING 10 MİLYON EURO BONSERVİS TALEP EDİYOR
Sporting Lisbon, Edwards için 10 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.
Ancak bu bedeli karşılayan bir kulüp çıkmazsa oyuncunun kiralık olarak gönderilmesi de seçenekler arasında yer alıyor.
BEŞİKTAŞ SOMUT ADIMLAR ATMAYA HAZIRLANIYOR
Beşiktaş'ın bir süredir ilgilendiği Marcus Edwards için yakın zamanda somut adımlar atması bekleniyor.
İngiliz futbolcu, bu sezon Sporting Lisbon formasıyla çıktığı 10 resmi maçta yalnızca 3 gol attı.
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