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Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Milot Rashica: Daha fazla takım gibi oynuyoruz

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Milot Rashica: Daha fazla takım gibi oynuyoruz

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ile Reeder Samsunspor golsüz berabere kaldı. Siyah beyazlıların Kosovalı oyuncusu Milot Rashica galip gelemedikleri için mutsuz olduklarını söyledi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 21:31
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Milot Rashica: Daha fazla takım gibi oynuyoruz

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ile Reeder Samsunspor golsüz berabere kaldı.

Siyah beyazlıların yıldız ismi Milot Rashica mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Milot Rashica: "Kazanmak istiyorduk ve bu maçta önceki maçlara göre sahaya daha iyi reaksiyon gösterdiğimizi söyleyebilirim. Ancak mutsuzuz çünkü galibiyet istiyorduk. Biz çalışmaya devam edeceğiz ve eminim ki çalıştıkça seri galibiyetler de gelecektir."

"DAHA FAZLA TAKIM GİBİ OYNUYORUZ"

"Her maçı kazanmak istiyoruz, bugün maçı domine ettik. İkinci yarı top bizde kaldı ve böyle oynamamız gerekiyor. Böyle oynarsak goller gelecektir. Artık daha fazla takım gibi oynuyoruz, birbirimize yardım ediyoruz. Böyle devam edersek goller gelecektir."

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